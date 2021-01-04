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寒流急凍果樹！291位農民有「氣象參數型保單」共獲171萬理賠

▲▼農糧署呼籲農友寒流來襲農作物要防寒。（圖／農糧署提供）

▲農糧署呼籲農友寒流來襲農作物一定要防寒，避免落果。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

元旦假期寒流來襲，部分地區氣溫連續24小時低於攝氏9度以下，農委會農業金融局今（4日）表示，檢視農業保險保單，截至目前已有投保梨氣象參數型保單的291位農民符合理賠條件，理賠金額約171萬元，已促請產險公司應儘速完成賠付，協助農民復耕復養。

農金局指出，近年來政府陸續推動試辦農業保險，目前已開發銷售21種品項，33張保單，且因應不同地區保險需求及農產物生長特性，保單類型包含實損實賠、收入保障、區域收穫量、氣象參數、災助（撲殺）連結型等5種，又全球氣候變遷日趨嚴重，盤點未來農業生產可能面臨風險，如乾旱、寒流等事故，農委會已促請產險公司評估納入承保範圍之可行性，以提供農漁民選擇投保，分散經營風險。

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農金局表示，氣象參數型保單只要氣象數據符合理賠條件，毋須經由勘損程序，產險公司即應理賠，提供受災農漁民最即時的補償，並可減少理賠爭議。目前與寒害相關之參數型保單有：蓮霧保險附加險、梨氣象參數型保險，及石斑魚、虱目魚、鱸魚、吳郭魚低溫參數養殖水產保險等6張保單。本波寒流，苗栗及台中部分地區梨保單已符合理賠條件。

農金局進一步說明，氣象局預報近期將有另一波寒流來襲，請農漁民隨時留意最新氣象資訊，採取相關防範措施；並呼籲踴躍投保農業保險，提高經營保障，穩定收入，目前農委會補助1/3至1/2之保險費，部分縣市政府亦有提供補助，可減輕農漁民財務負擔。

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