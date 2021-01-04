濕冷寒流「急探6°C」高山這次降雪機率高　周四起超有感凍3天

▲合歡山下雪景況。（圖／資料照／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

記者賴文萱／台北報導

又有寒流來襲！氣象局指出，周四寒流南下，北部白天氣溫不升反降，預計到了晚上就會降到10度左右，周五整天到周六清晨最冷，台南以北低溫8-10度，其他地區11-12度，空曠地區還會更低。另外，由於這波寒流水氣充足，感受上將比跨年寒流還冷，高山降雪機率也比上一波高。

氣象預報員張承傳表示，明後天先有一波東北季風增強，溫度會逐漸下降，北台灣漸轉涼，明高溫18-19度，到了後天就會剩下16度。

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▲2波冷空氣明起一路降溫，周四濕冷寒流來襲，台南以北低溫8-10度。（圖／中央氣象局）

周四會有一波寒流南下，這天北部降溫明顯，白天高溫不升反降，到了晚上就會降到10度左右，中南部高溫也僅16-20度。

周五一整天到周六清晨是這波寒流最冷的時間點，台南以北低溫8-10度，其他地區11-12度，空曠地區還會再低2-3度，最冷急探6度，其中，北部周五一整天高溫也不超過10度。氣象局提醒，這波寒流水氣較多，強度跟跨年那波乾冷寒流相比，雖然低溫沒有那麼低，但濕冷感受會更加明顯。

另外，明起水氣增多，北台灣下雨情況會越來越明顯，北海岸、大台北山區及宜蘭會有局部大雨發生機率；花東、中南部山區也會陸續有局部降雨，中南部平地雲量將增多。

▲若氣溫跟水氣配合上，合歡山這次有機會下雪。（圖／資料照／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

至於高山降雪部分，由於這波寒流水氣比較多，北部1000-2000公尺高山及中南部3000公尺以上高山，如合歡山、玉山等，如果水氣跟溫度有配合上的話，有下雪機會。

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