普丁直播新年演說遭「斷頭」！電視台急喊卡　網驚：出錯的人GG了

▲普丁新年演說畫面遭「斷頭」。（圖／翻攝自推特／@RussiaActually）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁在元旦通過電視直播，發佈了他今年度的新年演說。不過，當他的演說在加里寧格勒（Kaliningrad）的地方新聞台 Kaskad TV上播出時，他在畫面中的眼睛和前額都被切掉了，只看到臉的下半部。電視台的導播意識到這個錯誤後，馬上腰斬了在電視和網上的直播，並以音樂取而代之。

據英國《鏡報》報導，該頻道將這起事故歸咎於「技術故障」並強調，他們無意進行政治抗議。不過，Kaskad TV並未向總統道歉，僅在聲明中指出，他們會在釐清權責歸屬後，對所有在作業上有疏失的人員進行懲處，同時也向觀眾致上最誠摯的歉意。

Калининградский телеканал показал новогоднее обращение Путина в обрезанном формате. 2021-й только наступил, а уже НАЧАЛОСЬ pic.twitter.com/csYFhsuw0v — Сталингулаг (@StalinGulag) January 1, 2021

加里寧格勒一名觀眾在觀看電視直播時看到了這幅畫面，他立刻將這難得的一幕拍下並上傳至網路。影片曝光後吸引了不少網友前來觀看並留言道，「出錯的人被槍斃了嗎？」、「應該沒人想看到他的整張臉」、「大家都知道普丁的臉上只有肉毒桿菌，有沒有拍到他的臉根本沒關係」。



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