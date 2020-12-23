普丁簽新法自保！卸任總統享終生福利　保參議員身份+司法豁免權

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）22日簽署新法。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁在22日簽署法案，允許卸任總統終生擁有上院聯邦委員會的參議員身份。他也希望可以推動新法，讓總統與其家人能在任期外持續享有司法豁免權。目前相關的檔已被公佈在俄羅斯政府的官網上。

據路透社和俄羅斯衛星通訊社報導，新簽署的法案將允許任期屆滿或提早辭職的總統成為俄羅斯上院聯邦委員會（Federation Council）的終身議員，另外，總統也能提名最多30名參議員進入上院。

普丁也有意頒布另一項已得到下議會支持的法案。這項法案將賦予前總統與其家人終生豁免權，讓他們此生都能不被追究法律責任。俄羅斯現行憲法規定，俄羅斯總統不會因任期內的行為被追究刑事責任或行政責任，但此一豁免權並未延伸到任期之外。

普丁今年也曾就俄羅斯的憲政體制進行全面改革，未來即使他卸任總統，還是可以根據自己的意願再度競選總統。普丁並未就自己是否將再度角逐總統之位做出表態，但今年11月，他曾被媒體爆料健康出了狀況，將在明年1月辭職。

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