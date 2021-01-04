20歲女跪地遭9人動私刑！一句「狗男女」　2女猛打29巴掌逼磕頭

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名許姓女子因在社群臉書上因一句「狗男女」，引來被講的一方心生不滿，因此相約談判，不過許女單槍匹馬，遭對方團團包圍，還被要求跪在地上，前前後後一共被賞了29個巴掌，最後還得磕頭道歉；警方表示涉案人共9人，目前已查緝7人到案，全案將依刑法妨害秩序、強制、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲20歲女遭9人動私刑。（圖／翻攝黑色豪門企業）

臉書社團「黑色豪門企業」PO出一段影片，畫面中一名短髮女子跪在地上，遭一群人包圍，甚至不斷遭一名穿黃色毛衣的女子賞巴掌，黃衣女子對她痛罵：「講人家閒話你最會」，還有一名男子一度想拿滅火器當成打人武器，旁人見狀趕緊制止，不過這還止不住這群人的火氣。

▲20歲女遭9人動私刑。（圖／翻攝黑色豪門企業）

過程中，可聽見黃衣女要求她跪著，巴掌沒停過，更抓著許女的頭髮，質問：「來，你告訴我這兩天限時講的狗男女是不是我跟XXX，是不是，承認是不是！」話才一講話一巴掌就賞過去，接著一旁穿藍色毛衣的女子也加入戰局，兩個女生猛賞巴掌，一人打一邊，要求她道歉還要磕頭，影片約3分鐘，兩人一共打了29個巴掌，許女被架著完全無力反擊。

▲偵查隊副隊長湯志成。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鼓山分局偵查隊副隊長湯志成表示，雙方其實是認識的，被打的是一名20歲的許姓女子，因為在臉書、IG上留言，導致另名程姓男子不滿，雙方約在西子灣見面，接著又到另一人居住的某大樓地下室談判，只見許女跪在地板上，不斷遭人摑掌。警方表示，本案涉案人共9人，目前已查緝7人到案，全案將依刑法妨害秩序、強制、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局也呼籲，網路等同於公開場所，在網路發表文章或留言時要謹言慎行，千萬別因一時情緒性發言而傷害他人，也勿在未經查證下盲目跟從別人留言，而誤觸法網。

時間對我們來說完全沒用！