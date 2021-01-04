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陸3大電信ADR被摘牌　中國移動：一直遵守美方法規運營

中國移動通信(圖／CFP)

▲中國移動。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸3大電信的ADR近日被紐約證交所摘牌，中國移動4日表示，公司自1997年上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規及監管要求，依法合規運營，目前尚未收到紐約證交所將本公司美國存託憑證（ADR）下市之決定之通知。

中國移動指出，已注意到紐約證交所決定對包含本公司美國存託憑證在內的3家發行人之證券啟動下市程序，本公司尚未收到紐約證交所將本公司美國存託憑證下市之決定之通知，「將繼續密切關注相關事項的進展，並考慮不同方案和尋求專業意見，未來將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律按需要適時另行公告。」

中國移動提到，自1997年10月上市以來，中國移動一直嚴格遵守上市地的法律法規及監管要求，依法合規運營，並致力於創造良好業績，始終願意與投資者共享發展成果，持續為股東創造價值，「對紐約證交所上述決定和行動表示遺憾，紐約證交所的決定和行動可能增加公司證券交易量的波動性，並對公司證券的價格產生影響。」

中國移動強調，將及時研究分析，並加強與上市地監管機構的溝通聯繫，以保護自身及公司證券持有人之合法權益。

中國移動還說，截至去年底，本公司以美國存託憑證形式持有的普通股佔本公司總已發行股本約2%，或佔本公司總已發行股本（由最終控股股東中國移動通信集團有限公司持有的普通股除外）約8%，在紐約證交所的日均交易量佔本公司證券的總日均交易量約22%。

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