三大電信商遭美除牌　陸證監會：影響有限

▲紐約證交所對大陸三大電信商出手。（圖／路透）



文／中央社台北3日電

針對中國三大電信營運商遭美國紐約證券交易所除牌，中國證監會今晚表示，3家公司在美國發行存託憑證（ADR）合計不到人民幣200億元，「對公司發展和市場運行的直接影響相當有限」。

為遵循川普政府禁止投資涉解放軍中資企業的行政命令，美國紐交所於2020年12月31日發布聲明表示，將展開中國電信、中國移動與中國聯通的除牌程序。

對此，中國證券交易監督管理委員會3日晚間在官網發布「發言人答記者問」稱，3家中國公司發行美國ADR並在紐交所上市已經接近或超過20年，一直遵守美國證券市場規則和監管要求，受到全球投資者的普遍認可。

發言人批評，美方出於政治目的實施行政命令，完全無視相關公司實際情況和全球投資者的合法權益，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序。

▲中國移動、中國聯通、中國電信等三間電信商遭美除牌。（圖／路透）

發言人稱，3家公司擁有龐大用戶基礎，基本面穩定，在全球電信服務行業中具有重要影響力。其ADR總體規模不大，合計市值不到人民幣200億元（約新台幣860億元），在3家公司總股本中的占比最大只占2.2%。其中，中國電信只有約8億元，中國聯通只有約12億元。流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，即便除牌，「對公司發展和市場運行的直接影響相當有限」。

中國證監會發言人強調，堅決支援3家公司依法維護自身權益，相信他們能夠妥善應對行政命令和除牌措施造成的不利影響。

發言人最後並稱，近期美國一些政治勢力不惜損傷美國資本市場的全球地位，持續無端打壓在美上市外國公司，體現規則制度的隨意性、任性、不確定性，這是不明智的行為。希望美方尊重市場、尊重法治，多做維護全球金融市場秩序、保護投資者合法權益和有益於全球經濟穩定發展的事。