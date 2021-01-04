剛付1500元...他一踏進房間「結局秒反轉」！小姐愣在原地

▲阿宏被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／宜蘭報導

一名男子「阿宏」（化名）雇用一名王姓男子作為其員工，兩人共同媒介店內的小姐，與不特定男客從事性交易行為，並從中抽取傭金。對此，宜蘭地院審理後，依法判其6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏與王男2人共同基於意圖使女子與他人為性交行為，而媒介、容留以營利之犯意聯絡，在苗栗某店內讓店內小姐為不特定男客進行性交服務，而其費用為每次新台幣1300元至1500元，而店家抽成800元後，其餘則歸接客小姐所有。

王男則負責在現場接待客人、收取費用，而整起事件直到王男某次攬客時，恰巧招攬到喬扮為男客的員警，並將員警帶入房內收取1500元現金。等到房內的小姐準備開始進行性行為時，警方則立即表明身分，並於另一房間內扣得16個保險套、潤滑劑1條、現金13500元。

對此，法官認為，阿宏意圖使女子與他人為性交、而媒介、容留以營利之行為，對社會風氣造成不正影響，念及其犯後尚知坦承犯行，且經營時間非常，考量其生活狀況、智識程度等後，依共同犯圖利容留性交罪，判處他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，扣案之犯罪所得均沒收，不能沒收或不宜執行沒收時，則追徵期價額。

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