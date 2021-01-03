闖檳榔攤搶錢...桃園男持針筒激吼：這是愛滋！檳榔西施嚇到不敢動

▲男子持針筒恐嚇檳榔西施。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名吳姓男子日前在桃園某處偷了一部機車後，又騎著該部機車到某間檳榔攤前，手持注射針筒，朝檳榔西施恫嚇自己手上持有愛滋病毒，又趁著對方因恐懼而不敢抗拒之際，徒手將桌上的皮夾搶走後逃離現場。對此，桃園地院審理後，依法判吳男5年4月徒刑、8月徒刑。

判決指出，吳男在3月間於桃園楊梅區某處，看到一部機車停在路旁，且鑰匙未拔，竟基於竊盜之犯意，徒手轉動鑰匙發動機車後，就騎著機車離開現場，而同日下午，吳男將車子騎到一間檳榔攤前，看到檳榔西施一人看顧店面，竟認為有機可乘，遂基於強盜之犯意，手持注射針筒闖入店內。

吳男闖入店面後，高舉注射針筒，並朝檳榔西施恫稱，「這有愛滋病毒，不要靠近」等語，以此脅迫方式，讓對方因畏懼而不能抗拒。吳男見對方被嚇住後，隨即搶走桌上含有4千元現金之錢包，接著逃離現場。對此，警方獲報後，於當晚就將吳男查獲，而吳男也主動坦承竊車一事。

對此，法官審理後，依犯竊盜罪，累犯，對吳男處以有期徒刑6月；又犯竊盜罪，累犯，處以有期徒刑4月；又犯強盜罪，累犯，處以有期徒刑5年4月。其中竊盜罪部分，應執行有期徒8月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。