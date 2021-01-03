找外國妹來陪酒！各包廂玩脫衣壞壞遊戲　情侶檔超慘下場曝光

▲阿傑、花花分別被依法判4月、3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／雲林報導

一名男子「阿傑」（化名）與其女友「花花」（化名）分別媒介外籍女子來台，與不特定男客從事脫衣陪酒、猥褻行為，並從中抽取傭金。對此，雲林地院審理後，依法判阿傑4月徒刑、花花3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑、花花分別基於共同使女子與他人為猥褻行為，而媒介、容留以營利之犯意聯絡，聯絡3名越南籍女子與觀光名義入境後，讓上述3人在不特定的小吃部、卡拉OK從事脫衣陪酒、與男客猥褻行為等。坐檯費則會以每2小時為1節，每節新台幣1200元，而小姐可從中分得700元報酬、小吃部抽成200元，其餘300元則由阿傑所有。

警方持搜索票到某小吃部搜索時，當場查獲某名小姐正在執行脫衣陪酒，之後又循線將阿傑、花花兩人逮捕到案。對此，法官審理後，依共同犯圖利容留猥褻罪，對阿傑判處4月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並對花花判處有期徒刑3個月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，扣案之行動電話沒收。

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