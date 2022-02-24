飛彈炸烏克蘭機場　34秒影片曝「路人1舉動」震驚鄉民：心臟強大

▲烏克蘭機場被轟炸。（圖／翻攝自twitter／Alec Luhn）

記者施怡妏／綜合報導

在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊後，烏克蘭境內多地傳出爆炸聲，高精度武器導致烏克蘭空軍的軍事基礎設施、防空設備、軍用機場和航空隊失去戰鬥能力，一名烏克蘭當地網友拍下飛彈掠過上空，轟炸機場的驚悚畫面，34秒影片曝光引起討論，有網友發現，「一旁的路人看起來超淡定，沒有人在跑」。

綜合外媒報導，俄羅斯軍方目前正在轟炸烏克蘭伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）附近的一處機場，更有烏克蘭當地網友在推特上發布，俄軍飛彈掠過上空的驚悚瞬間。有網友將影片PO在PTT，震驚直呼「嚇死人了，有夠寫實，影片有一顆飛彈射過去，怕爆啊！」

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Wow. Video of a missile hitting an airport, reportedly in Ivano-Frankivsk in Western Ukraine. The geographic scale of this thing is crazy pic.twitter.com/odhvqin77Y — Alec Luhn (@ASLuhn) February 24, 2022

34秒的影片中，飛彈劃過天空，落至地面發出超大聲的爆炸聲，不過，當地民眾一路看著飛彈從天而降，直到落地後爆炸，現場沒有半個人在逃跑，就連拍攝者跟好友的講話語調都很平淡，另一旁的路人則站在原地看著爆炸的那一端，走路也是緩慢的行動，沒有其他大動作。

貼文一出，引起網友討論，「路人怎麼那麼冷靜」，「影片裡的人都好淡定欸」、「一堆淡定哥」、「有戰鬥民族的血統耶，飛彈來了，語調很平穩」、「也太淡定，還在看戲，不都該先跑嗎」、「天啊，行人怎麼那麼淡定」、「旁邊的人怎麼都還在散步，這心臟好強大」、「路人完全無動於衷耶，好像每天都在看一樣」、「路人是在看煙火喔」、「路人是看傻了吧」。

▼烏克蘭路人超淡定，讓鄉民很驚訝。（圖／翻攝自PTT）