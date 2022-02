飛彈炸烏克蘭機場　34秒影片曝「路人1舉動」震驚鄉民：心臟強大

▲烏克蘭機場被轟炸。(圖/翻攝自twitter/Alec Luhn)

記者施怡妏/綜合報導

在俄羅斯對烏克蘭發動攻擊後,烏克蘭境內多地傳出爆炸聲,高精度武器導致烏克蘭空軍的軍事基礎設施、防空設備、軍用機場和航空隊失去戰鬥能力,一名烏克蘭當地網友拍下飛彈掠過上空,轟炸機場的驚悚畫面,34秒影片曝光引起討論,有網友發現,「一旁的路人看起來超淡定,沒有人在跑」。

綜合外媒報導,俄羅斯軍方目前正在轟炸烏克蘭伊萬諾-弗蘭科夫斯克(Ivano-Frankivsk)附近的一處機場,更有烏克蘭當地網友在推特上發布,俄軍飛彈掠過上空的驚悚瞬間。有網友將影片PO在PTT,震驚直呼「嚇死人了,有夠寫實,影片有一顆飛彈射過去,怕爆啊!」

Wow. Video of a missile hitting an airport, reportedly in Ivano-Frankivsk in Western Ukraine. The geographic scale of this thing is crazy pic.twitter.com/odhvqin77Y