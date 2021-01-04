一夜驚見2個UFO！夏威夷上空「藍色消波塊」現蹤　無聲衝入海中

Blue UFO Spotted over Hawaii pic.twitter.com/AGo20DBnqv — ShrimpZoo (@shrimpzoo) January 2, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

不明飛行物體（UFO，幽浮）多年來一直是個謎，美國夏威夷去年12月29日（上周二）再次傳出民眾目擊一個藍色直立的UFO，在高空中無聲快速前進，最終沒入海中，但不久後又看見另一個類似物體往山中飛去。

根據《夏威夷News Now》報導，多位民眾在歐胡島（Oahu）的背風面目擊UFO，時間大約在當晚8點26分至8點30分之間。根據多個目擊影片顯示，此次發現的UFO並非以往的飛盤形狀、灰白色或黑色，而是呈現藍紫色的直立形狀，類似被拉長的消波塊。

▲莫瑞亞在車庫外發現UFO的蹤影。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pexels）

其中一則影片中，可以清楚聽見一名女子說道，「天空中有東西，那是什麼啊？」另一名目擊UFO的女子莫瑞亞（Moriah）表示，她看到UFO在卡哈奴公主莊園（Princess Kahanu Estates）上空出現。

「我抬頭看然後心想，喔天啊」，莫瑞亞說她開始呼喊在車庫裡的丈夫和眾人，很快目擊者又多了好幾個。莫瑞亞和丈夫隨即乘車追趕藍色UFO，在追逐大約3英哩的距離後，他們將車停在法靈頓高速公路（Farrington Highway）上，之後就看到藍色UFO衝入海中。

「我們打給911」，莫瑞亞表示，「大概有一個警察或什麼人的趕來察看情況。」莫瑞亞說不久後她丈夫又看到另一個相同形狀的UFO，但這次顏色是白色的，「白色的體型小一點，和藍色的行進方向相同」，之後白色UFO飛越附近的山頭，消失在他們的視野中。

美國聯邦航空管理局（FAA）發言人葛雷格（Ian Gregor）指出，當晚的確獲報可能有飛機出現在該區域，但該時間附近並未發生空難或其它空中事故，也沒有人和飛機失去航蹤的情況。

莫瑞亞說自己一直都不是太相信UFO和外星人那一套，但在過去幾天實在摸不清頭緒，「到今天我還是不知道，如果你們可以找出到底那是什麼，我想知道，你知道嗎？」