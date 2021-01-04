五角大廈突下令航母續留波灣　應對伊朗威脅「美國決心不容質疑」

▲美國海軍尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

五角大廈今天宣布，鑑於伊朗「最近的威脅」，美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）將續留波斯灣地區；此前有報導指尼米茲號正在返航，有人將此解讀為緊張情勢降溫的跡象。

法新社報導，自去年11月底以來，尼米茲號就一直在波斯灣水域巡邏，但美國媒體本週報導，代理國防部長米勒（Christopher Miller）已下令這艘航母返美。

「紐約時報」引述美國官員的話報導，這是與德黑蘭當局緊張降溫的部分跡象，在總統川普卸任倒數之際避免發生衝突。

▲五角大廈3日宣布，鑑於伊朗「最近的威脅」，美國航空母艦尼米茲號將續留波斯灣地區。（圖／路透社）

然而，米勒今晚發布聲明，內容卻與上述報導背道而馳。

他說：「鑑於伊朗領袖近來對總統川普和其他美國政府官員發出的威脅，我已下令美國航母尼米茲號暫停常規調動。」

他指出，「尼米茲號」將繼續留守在美軍中央司令部的行動區域。任何人都不應質疑美國的決心。

米勒發表上述聲明之際，正逢伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）和伊拉克民兵組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）次長穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）在巴格達遭美國無人機空襲身亡屆滿一週年。

數以千計伊拉克人今天上街哀悼，反覆高喊著「復仇」和「向美國說不」，除此之外，支持者最近幾天也在伊朗、敘利亞、黎巴嫩、葉門等地舉行紀念活動。