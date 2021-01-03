正妹擔任「壽衣模特兒」　嘆：慰藉的不僅是逝者，還有生者！

▲任賽男畢業後擔任「壽衣」設計師和模特兒。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

實習記者高琳景／綜合報導

在喪禮習俗上有著不少文化禁忌，其中「壽衣」只有已逝者才能夠穿著，然而大陸一名年輕女子畢業後卻以「壽衣模特兒」當職業，因此不少朋友離她遠去，就連母親也規勸辭職，然而她卻認為「總要有人站出來為人們和世界的告別做一點事」堅持完成自己的夢想，顛覆大眾對壽衣的刻板印象。

根據《澎湃新聞》報導，2017年，任賽男從電子商業畢業後在男友鼓勵下，進入殯葬用品銷售業當一名壽衣模特、直播和設計，然而在剛開始接觸這份工作時，她也曾猶豫和不適應，甚至這些產品放在自己面前都不敢看和試穿。

而真正讓任賽男對這個職業改變看法的原因是，一對60歲的老夫妻的女兒在29歲時，不幸罹患癌症，由於病情越來越嚴重，醫生讓他們提前做好心裡準備，起初2人先在網路上諮詢，但還是有點不放心，得知有實體店面後便趕往店面並相中了一款「漢服壽衣」。

▲任賽男以直播的方式介紹壽衣。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

不久後，任賽男收到了他們傳來的照片，照片中面容憔悴的女子，身穿那套漢服壽衣站在病房外的走廊上對著鏡頭微笑。這對老夫妻向任賽男表示，女兒很喜歡，雖然是為愛女挑選的最後一件衣服，但看著她的笑容，也有了一絲安慰。

任賽男透過這件事發現，當壽衣模特兒向人們展現一針一線「慰藉的不僅僅是逝者，同時還有生者。」不僅顛覆了大眾對壽衣的認知，還有不少網友認為這是殯葬業者的最高境界。