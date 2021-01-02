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社會 社會焦點 保障人權

辦母喪禮花45萬！姊代墊求2弟平分遭嫌「太貴」　法官算完秒打臉

▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲女子在母親過世後，提告向2名弟弟求償母親生前醫藥費及喪葬費。（示意圖／視覺中國）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名王姓女子於母親逝世後，要求2名弟弟均分母親生前醫藥費及喪葬費用共58萬，不料卻被2人嫌太貴，拒絕評分，因此她決定提告弟弟們，要求返還3分之1之代墊款項。惟高雄少年及家事法院審理後，認定2名弟弟返還喪葬費即可，判每人各付15萬2680元，可上訴。

判決指出，王女主張，母親2019年9月5日逝世，生前曾於家中跌倒，導致髖骨碎裂、脊椎嚴重骨折，須聘請外勞看護，並於2019年8月21日因敗血症住院，期間花費共12萬3889元，而母親過世後，她一個人負責處理後事，喪葬費更花了45萬8040元；她認為，這些費用自己已先墊付，依法2名弟弟應一同分攤費用，而三人平分58萬1929元後，2名弟弟應各付她19萬3976元。

審理時間，其中一名弟弟未到庭，僅具狀表示，母親摔倒後，他早期有支付部分醫療費，惟父親中風至病逝等費用都是他一人獨立承擔，因此母親的費用應由姐姐及另一名弟弟負擔，再加上姐姐安排的喪事「極盡形式，不合禮俗」，因此姐姐應獨立承擔該費用。

另一名弟弟則說，他們確實有必要支出母親這起費用，惟母親的郵局帳戶常有提領紀錄，他認為應該是王女提領後，來支付生活費、喪葬費，而非王女自行墊付。

不過，王女曾提到，母親曾同意她提領帳戶金額，來支付開銷，後來花光才會由她代墊，而法官調查，王母其實尚有17萬的活期存款及50萬的定期存款，足認王母生前有足夠財產維持生活，縱使王女先代墊，也算是盡孝道的表現或其與王母間的約定，非代墊扶養費性質，因此這部分2名弟弟免付。

至於喪葬費用，弟弟稱「極盡形式，不合禮俗」，但法官調查費用「禮儀社19萬8640元、塔位15萬元、牌位8萬元、靈堂出租費29萬400元」，該費用與一般民間喪葬費相差不遠，符合王母身分、地位與經濟狀況，因此不採信弟弟們說詞，依不當得利法律關係，將45萬8040元除以三，2名弟弟得各付王女15萬2680元，全案仍可上訴。

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