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3友人吃到飽「只要肉盤」他呆了！網曝觀察經驗：真的每桌都這樣

▲肉片,火鍋,配料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲對很多人來說，吃到飽就是可以大嗑肉片的好地方。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「最近天氣很冷，很適合吃鍋。」一名網友3日在PTT的WomenTalk板上發文，說他想到之前跟3個朋友一起去吃壽喜燒，結果點餐的時候，3個朋友通通只點肉不點菜，他訝異一問，「他們理由都一樣，就是不要讓菜跟其它配料佔肚子的空間，真是讓我大開眼界」，讓原PO好奇發起閒聊「有人吃火鍋吃到飽只吃肉嗎？」

這位網友文中表示，他之前跟3個朋友一起去吃壽喜燒，其他人彼此不算熟識，4個人也是第一次同桌吃飯，結果就發生一件他認為很奇妙的事，「就是在點餐時，他們3個異口同聲的說只點肉不點菜，只有我一個人很訝異。」

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原PO就忍不住問3人理由，問到的答案就是「不要讓菜跟其它配料佔肚子的空間」，直呼自己大開眼界。最後他不禁想問其他人，「好奇問問，撇開甜點跟冰品不講，有人去吃火鍋吃到飽只吃肉嗎？」

▲▼壽喜燒（嚴禁用於負面新聞）。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO跟朋友去吃壽喜燒。（示意圖／記者陳俊宏攝）

貼文意外引發熱論，不少人都有共鳴，「真的，小時候窮大的會只吃肉，菜回家再吃就好了」、「小時候吃吃到飽我媽也一直逼我吞生蠔，長大都吃自己喜歡吃的」、「很多就是整盤肉直接倒進鍋裡煮，不是一片一片涮的，很像很怕吃太少會虧本」、「會吃肉菜海鮮，火鍋料跟其他碳水化合物不太會吃」、「菜價貴就吃菜ㄚ呵呵！」

但也有網友認為，這樣吃太累了，「我年輕時也這樣，真的只愛吃肉跟垃圾食物。現在老了，覺得菜比較好吃，菜會比較多一點」、「只吃肉不吃點菜，反而更容易膩……就吃不下了」、「覺得一直吃肉很噁欸」、「年輕的時候只吃肉，現在至少要一盤菜來收尾QQ！」

還有人分析道，很多人去吃到飽就是只吃肉跟海鮮，吃青菜的是少數，「像我去吃吃到飽，每桌都是滿滿的和牛跟天使蝦，青菜只有少少幾盤」，更直呼「至於拿火鍋料跟氣泡飲料的都是傻子。」

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