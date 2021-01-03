破解！美國禁密51區UFO傳說　不明飛行物竟是「黑科技」戰機？

▲兩架塗有特殊油漆的F-117夜鷹於2008年4月22日執行最後一項任務後退役。（圖／翻攝自Facebook／United States Air Force）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國內華達州「51區」起初是冷戰時期為了窺視蘇聯而建立的空軍基地，但早在1950年代就盛傳那裡存在著外星「小綠人」與UFO的傳說。但事實上，這個緊挨著山腳的偏遠沙漠，是美軍測試軍機的高度機密場所，例如被稱為「蛟龍夫人」的U-2偵察機與F-117夜鷹戰鬥攻擊機等「黑科技」戰機都誕生於51區。

位於內華達州的美國空軍基地「51區」，是愛德華空軍基地（AFB）高度機密的遠程分遣隊，直到2013年8月中情局（CIA）間接承認了它的存在，卻並未多做解釋。根據CIA說法，正式名稱是霍梅機場（Homey Airport，代號KXTA），有夢幻樂園（Dreamland）、天堂牧場（Paradise Ranch）等別稱，而51區這個名稱則僅曾於一份越戰文件中提及。

▲▼U-2偵察機（U-2 Dragon lady）又被稱為蛟龍夫人，是第一架在51區組裝試飛的軍機。（圖／翻攝自Facebook／United States Air Force）

美國國防部從未證實51區的主要用途，但根據歷史紀錄，所有在51區進行的研究與事件都被劃分在極機密／敏感訊息（TS/SCI），高機密性使其成為陰謀論的主題與不明飛行物（UFO）的傳說，但其實這裡很可能是美軍的實驗性飛機與武器系統的開發地。

1864年探勘者在名為古魯姆湖（Groom Lake）的沙漠鹽盤附近發現了銀與鉛等金屬，後開發為礦場，但在1941年政府派遣特工尋找轟炸機的訓練基地，便在今日的51區建造了機場跑道，1951年美國能源部開始在附近的內華達州試驗場進行核爆測試。

▲F-117夜鷹戰鬥攻擊機（F-117 Nighthawk）曾於51區進行試飛。（圖／翻攝自Facebook／United States Air Force）

直到1954年3月美國前總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）想派出最尖端的偵察機到蘇聯上空，因此需要一個安全的地點來研發與測試，遼闊、偏遠又已具備跑道的51區就此成為CIA空中間諜活動的重點基地，1964年51區更被改造為一個功能齊全的間諜飛機工廠，也擴建一條長達2590公尺的飛機跑道。

▲SR-71黑鳥式偵察機（SR-71 Blackbird）是美國空軍所使用的一款三倍音速長程戰略偵察機。（圖／翻攝自Facebook／United States Air Force）

根據美國《大眾機械》報導，儘管無法證實60多年來關於有UFO在51區飛行的傳聞是否屬實，但目前已知至少有7架「黑科技」軍機曾在這個高度機密的基地進行組裝試飛，其中第一架秘密飛機是1955年8月1日首次試飛的U-2偵察機，隨後包含A-12偵察機（Lockheed A-12）、SR-71黑鳥式偵察機（SR-71 Blackbird）與F-117夜鷹戰鬥攻擊機（F-117 Nighthawk）等都誕生於51區。

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