挺川聲勢再上升！　共和黨11參議員「聯合拒絕」國會認證拜登當選

▲美國國會即將在6日進行選舉人團票的最終結果確認，圖為現任總統川普。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國國會6日即將進行選舉人團票的計算，以及確認拜登為總統當選人。然而，有11名共和黨參議員稍早宣布，屆時將反對選舉人團的投票結果，並且要求針對「有爭議州」的選舉結果進行10天緊急審查。而副總統彭斯似乎有意支持國會議員們加入這項反對行動。

根據CNN報導，11名共和黨參議員2日發表聯合聲明，國會認證選舉結果是憲法保障的權利，他們屆時將會提出反對意見，直到爭議州針對選舉舞弊行為重新進行10天緊急審查。而副總統彭斯的幕僚長馬克肖特（Marc Short）在聲明中指出，副總統歡迎參眾兩院議員提出反對意見，並於6日向國會與美國人民提交證據。

此前，早在12月30日就率先表態反對的密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）表示，「很高興看見更多參議員願意加入這場戰鬥。」但包含幾十個州法院、州長、州選舉官員、國土安全部以及司法部都已證實，目前還沒有任何可能影響選舉結果的可信指控。

▲美國副總統彭斯透過發言人發表的聲明中，似乎有意支持各議員提出反對意見。（圖／達志影像／美聯社）

美國國會6日將投票認證選舉人團表決的大選結果，但若參眾兩院都有議員提出反對意見，就必須重新投票，決定是否接受拜登勝選。據先前報導，2名共和黨眾議員透露，到時候預計至少會有140名共和黨眾議員提出反對。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）曾在參議院共和黨大會中呼籲，各議員要憑良心投票，甚至在私下也希望同黨人士不要加入反對陣營。拜登的發言人格溫（Mike Gwin）更是直指，共和黨人預告提出反對，只是個「噱頭」，且這一噱頭並不會改變當選總統拜登將於1月20日宣誓就職的事實。

報導指出，11名聯合表態反對的參議員包含德州的克魯茲（Ted Cruz）、威斯康辛州的強生（Ron Johnson）、奧克拉荷馬州的藍福特（James Lankford）、蒙大拿州的戴恩斯（Steve Daines）、路易斯安那州的甘迺迪（John Kennedy）、田納西州的布萊克本（Marsha Blackburn）、印第安納州的布朗（Mike Braun）、懷俄明州的魯米斯（Cynthia Lummis）、堪薩斯州的馬歇爾（Roger Marshall）、田納西州的哈格蒂（Bill Hagerty）以及阿拉巴馬州的柏維爾（Tommy Tuberville）。

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