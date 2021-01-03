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素食也能吃！罪惡「零食版鹽酥雞」登場　炸杏鮑菇、芋頭一次滿足

▲▼師園蒜味鹽酥雞餅乾。（圖／業者提供）

▲師園鹽酥雞推零食版「師園鹽酥雞餅乾」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

說到夜市美食怎能少了這罪惡的「鹽酥雞」呢！自師大夜市起家的「師園鹽酥雞」，絕對是不少人心目中鹽酥雞排行榜榜上有名，這次為了要讓全台饕客隨時隨地都能吃到這美味，強勢推出零食版「師園鹽酥雞餅乾」，且一次就能吃到8種菜色，不管是在家追劇還是開趴，都是最新選擇之一。

▲▼師園蒜味鹽酥雞餅乾。（圖／業者提供）

▲一大包可以吃到8種食材。

在師大已有35年歷史的「師園鹽酥雞」，因食材新鮮再加上獨特蒜香累積一票饕客喜歡，而為讓全台炸物控都能吃到這份美味，特意開發首款零食版的「師園蒜味鹽酥雞餅乾」，主要利用低溫油炸技術製成，一大包就能吃到8款食材，包括鹽酥雞、地瓜、紫地瓜、花椰菜、四季豆、香菇、杏鮑菇、芋頭，且素食者也能吃，裡頭更附有師園招牌胡椒粉、辣椒粉各一包，就是要完美還原最初美味。

▲▼ 韓國大蒜麵包餅乾。（圖／業者提供）

▲韓國大蒜麵包餅乾。（圖／業者提供）

另，2019年登台就掀起搶吃熱潮的「韓國CW大蒜麵包餅乾」，近日也改版推出「加倍大蒜奶油醬」口味，只要一打開包裝就能聞到濃厚香蒜奶油香，大口咬下先試吃到酥脆口感，接著迎來甜鹹的濃郁滋味，包裝還貼心採用夾鏈設計，這包也一定要入手。

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