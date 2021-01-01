國內外「2021跨年煙火」終極懶人包　「影片+美照」璀璨時刻一次看

▲台北101煙火秀。（圖／台北101提供）
記者周亭瑋／綜合報導
跨年煙火秀早已成為「邁入全新一年」，充滿儀式感的盛事，雖然2020年全球受到疫情衝擊，許多國家忍痛取消活動，不過部分地區幸運地、或者以不同的方式如期舉行。《ETtoday新聞雲》記者幫讀者們整理出懶人包，帶大家一起來欣賞，台灣各地和世界多國的璀璨煙火秀。
【台灣】
台北
101煙火《2021臺北最HIGH新年城跨年晚會》
煙火長度：300秒
斥資2500萬打造1萬6000發煙火，不僅創下史上最低預算紀錄，並於101大樓50樓及82樓架設共16組輪狀煙火，創造四面立體煙火噴射的震撼效果。
▲▼台北101煙火秀。（圖／記者黃克翔攝）
新北
《新北八里跨年晚會》（延期）
煙火長度：6分鐘
首度在八里施放跨年煙火，比照國慶煙火水準，帶來全球獨步水煙火「水上芭蕾」，以及「紅邊藍變魔法牡丹」、「彩色燈籠牡丹」等高空煙火。
基隆
《2020基隆嗨轟跨年音樂節》
煙火長度：7分鐘
特邀國際知名煙火大師黃旭，設計長達七分鐘璀璨煙火秀。
▲煙火搭配歌曲「The Ocean」。（圖／攝影師謝志煌提供）
高雄
．義大世界
煙火長度：10分10秒
施放嶄新花色的「12吋尺玉煙火」，以特效煙火搭配燈光呈現摩天輪、山峰等各式圖樣。
▲義大煙火秀。（圖／記者吳奕靖攝）
．愛河灣
煙火長度：300秒
今年花火除參考雪梨港跨年煙火的設計，捨棄傳統的單一施放地點外，更沿著高雄港舊港區的開發軸線進行設置。
台中
．水湳中央公園《台中跨年狂歡夜》
煙火長度：188秒
．麗寶樂園
煙火長度：10分鐘
桃園
《桃園台茂元旦煙火秀》
煙火長度：300秒
新竹
《2021新竹縣跨年晚會「浪漫竹縣 與你相見」》
煙火長度：360秒
南投
《日月潭「2021日月雙響．幸福加倍 跨年晚會」》
煙火長度：480秒
雲林
劍湖山世界
煙火長度：935秒
施放直徑160公尺摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火，總秒數達935秒共1萬7千735發煙火歡度三天假期。
▲劍湖山煙火秀。（圖／記者蔡佩旻攝）
花蓮-東大門廣場
煙火長度：259秒
12吋最大尺寸高空煙火現身夜空，259秒造型煙火夢幻登場。
金門-《金門2020「金彩無限閃耀曙光」跨年晚會》
煙火長度：8分鐘
【國際】
澳洲-雪梨
往年通常長達12分鐘的煙火秀，今年縮減規模到剩下7分鐘左右。
▲雪梨煙火秀。（圖／翻攝直播畫面）
紐西蘭-奧克蘭
今年同樣在奧克蘭海港大橋和天空塔，施放時長5分鐘的壯觀煙火表演與燈光秀。
▲奧克蘭煙火秀。（圖／翻攝直播畫面）
杜拜
828公尺的世界高塔哈利發塔綻放璀璨煙火。
▲今年全球因疫情關係，往年跨年煙火最吸睛9大城，只剩下3個開放民眾到現場觀看。（圖／路透，下同）
美國-紐約
俄羅斯-莫斯科
泰國-曼谷
越南
德國-柏林
英國
希臘
埃及
北韓
南韓-首爾
受到疫情影響，南韓首爾、釜山、大邱、江原道等城市與地區紛紛取消跨年活動，尤其首爾市普信閣自韓戰後的1953年起，每年舉行的「除夜之鐘」跨年敲鐘活動，也首度遭取消。
▼真的是兩樣情。（圖／達志影像／美聯社）
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