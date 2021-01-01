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國內外「2021跨年煙火」終極懶人包　「影片+美照」璀璨時刻一次看

▲2021台北101煙火 。（圖／台北101提供）

▲台北101煙火秀。（圖／台北101提供）

記者周亭瑋／綜合報導

跨年煙火秀早已成為「邁入全新一年」，充滿儀式感的盛事，雖然2020年全球受到疫情衝擊，許多國家忍痛取消活動，不過部分地區幸運地、或者以不同的方式如期舉行。《ETtoday新聞雲》記者幫讀者們整理出懶人包，帶大家一起來欣賞，台灣各地和世界多國的璀璨煙火秀。

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【台灣】

台北

101煙火《2021臺北最HIGH新年城跨年晚會》

煙火長度：300秒

斥資2500萬打造1萬6000發煙火，不僅創下史上最低預算紀錄，並於101大樓50樓及82樓架設共16組輪狀煙火，創造四面立體煙火噴射的震撼效果。

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼台北101煙火秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

新北

《新北八里跨年晚會》（延期）

煙火長度：6分鐘

首度在八里施放跨年煙火，比照國慶煙火水準，帶來全球獨步水煙火「水上芭蕾」，以及「紅邊藍變魔法牡丹」、「彩色燈籠牡丹」等高空煙火。

基隆

《2020基隆嗨轟跨年音樂節》

煙火長度：7分鐘

特邀國際知名煙火大師黃旭，設計長達七分鐘璀璨煙火秀。

基隆跨年煙火（圖／攝影師謝志煌提供）

▲煙火搭配歌曲「The Ocean」。（圖／攝影師謝志煌提供）

高雄

．義大世界

煙火長度：10分10秒

施放嶄新花色的「12吋尺玉煙火」，以特效煙火搭配燈光呈現摩天輪、山峰等各式圖樣。

▲高雄義大煙火2021年 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲義大煙火秀。（圖／記者吳奕靖攝）

．愛河灣

煙火長度：300秒

今年花火除參考雪梨港跨年煙火的設計，捨棄傳統的單一施放地點外，更沿著高雄港舊港區的開發軸線進行設置。

台中

．水湳中央公園《台中跨年狂歡夜》

煙火長度：188秒

．麗寶樂園

煙火長度：10分鐘

桃園

《桃園台茂元旦煙火秀》

煙火長度：300秒

新竹

《2021新竹縣跨年晚會「浪漫竹縣 與你相見」》

煙火長度：360秒

南投

《日月潭「2021日月雙響．幸福加倍 跨年晚會」》

煙火長度：480秒

雲林

劍湖山世界

煙火長度：935秒

施放直徑160公尺摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火，總秒數達935秒共1萬7千735發煙火歡度三天假期。

▲「5、4、3、2、1，新年快樂！」雲林劍湖山世界主題樂園2021年跨年以摩天輪三圓變色及千米環山跑動煙火慶祝35週年。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲劍湖山煙火秀。（圖／記者蔡佩旻攝）

花蓮-東大門廣場

煙火長度：259秒

12吋最大尺寸高空煙火現身夜空，259秒造型煙火夢幻登場。

金門-《金門2020「金彩無限閃耀曙光」跨年晚會》

煙火長度：8分鐘

【國際】

澳洲-雪梨

往年通常長達12分鐘的煙火秀，今年縮減規模到剩下7分鐘左右。

▲▼澳洲雪梨港灣2021跨年煙火秀。（圖／翻攝直播畫面）

▲雪梨煙火秀。（圖／翻攝直播畫面）

紐西蘭-奧克蘭

今年同樣在奧克蘭海港大橋和天空塔，施放時長5分鐘的壯觀煙火表演與燈光秀。

▲▼紐西蘭2021跨年煙火。（圖／翻攝直播畫面）

▲奧克蘭煙火秀。（圖／翻攝直播畫面）

杜拜

828公尺的世界高塔哈利發塔綻放璀璨煙火。

▲▼杜拜哈里發塔跨年煙火。（圖／路透）

▲今年全球因疫情關係，往年跨年煙火最吸睛9大城，只剩下3個開放民眾到現場觀看。（圖／路透，下同）

美國-紐約

2021世界各地跨年煙火。（圖／路透）

俄羅斯-莫斯科

2021世界各地跨年煙火。（圖／路透）

泰國-曼谷

2021世界各地跨年煙火。（圖／路透）

越南

2021世界各地跨年煙火。（圖／路透）

德國-柏林

2021世界各地跨年煙火。（圖／路透）

英國

2021世界各地跨年煙火。（圖／路透）

希臘

2021世界各地跨年煙火。（圖／路透）

埃及

2021世界各地跨年煙火。（圖／路透）

北韓

2021世界各地跨年煙火。（圖／路透）

南韓-首爾

受到疫情影響，南韓首爾、釜山、大邱、江原道等城市與地區紛紛取消跨年活動，尤其首爾市普信閣自韓戰後的1953年起，每年舉行的「除夜之鐘」跨年敲鐘活動，也首度遭取消。

▼真的是兩樣情。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼歷年來普信閣盛況(下)與今年冷清景象產生嚴重對比。（圖／達志影像／美聯社）

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