元旦酒駕撞車！乘客冒名頂替：我開的　警戳破謊言2人下場曝

▲旗山發生一起車禍事件，肇事車輛的乘客竟冒名頂替說自己才是駕駛。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

冒名頂替罪加一等！1月1日晚間接近11點美濃區發生一起車禍，一輛小貨車左轉時和轎車發生碰撞，導致白色轎車上的一對夫妻都受了傷，不過員警到場，聞到肇事的貨車駕駛身上有濃濃酒味，沒想到，車上載的乘客竟然說自己才是駕駛，事後謊言被警方調閱監視器戳破，酒測值達0.9的貨車駕駛依公共危險罪送辦，冒名頂替的乘客則觸犯了偽造文書罪。

警方指出，這起車禍事件發生在美濃區中山路二段與永安路口，當時39歲謝姓男子開小貨車沿中山路二段行駛，左轉永安路時，不慎與一輛由52歲林姓男子駕駛的轎車發生碰撞，挨撞的白色轎車左側車身被撞得稀巴爛，車體嚴重變形毀損，車上的一對林姓夫妻都受了傷。

▲白色轎車挨撞車身嚴重扭曲變形。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方到場處理時，發現貨車上的兩人身上有酒味，依法要對兩人施行酒測，沒想到車上的曾姓乘客竟冒名頂替，向員警供稱自己才是駕駛，他的酒測值並未超標，但員警認為事有蹊蹺，調閱監視器發現，駕駛是酒測值達0.9的謝男，除了依法將他依公共危險罪移送外，冒名頂替的曾姓乘客也依偽造文書移送。

▲轉彎不慎撞上轎車的黑色貨車左側車頭幾乎全毀。（圖／記者黃子倩翻攝）

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