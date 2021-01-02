快訊／麥拉倫2021首撞！東門圓環凌晨衝泥牆　23歲駕駛照片曝光

▲網友貼出台南麥拉倫自撞，引起討論。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社-台南最大社團，下同）



記者葉國吏／綜合報導

超跑麥拉倫2021年台南第一撞！臉書社團2日凌晨有貼出一輛麥拉倫在東門圓環自撞照片，有眼尖的網友透露這輛車就是要價1188萬起的麥拉倫570S，另外也有人透露駕駛僅有23歲，幸好無大礙。

臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」2日凌晨2點多，網友貼出一張麥拉倫在東門圓環自撞照片，惋惜的說「現主時...可惜了一台好車」。這張照片引起許多網友討論，紛紛留言說「恭喜獲得2021此路口第一撞」、「好車卻遇不到好車主」。

▲▼麥拉倫台南自撞，網友透露駕駛僅有23歲。

從照片中可以看到，這輛麥拉倫為雙座後驅設定的570S Spider車款，在台賣價為1188萬元起，疑似左轉時失控撞上分隔島。另外也有網友透露駕駛僅有23歲，甚至還貼出警察在場處理的影片，從背影來看確實是一位年輕人。

另外也有一位疑似駕駛友人的網友透露，駕駛跟車上女性友人都沒事。

▲570S Spider雖說是「入門」的Sport Series家族，但價格與性能一點也不入門。



McLaren 570S Spider技術規格

引擎形式：M838TE 3.8升雙渦輪V8進階設計

輸出配置：縱向中置引擎/後輪驅動

最大馬力：570 PS @ 7,500 rpm

最高扭力：600 Nm @ 5,000-6,500 rpm

變速系統：7速雙離合器變速系統(SSG)

懸吊系統：雙A臂搭配獨立可調式阻尼設計(Normal、Sport、Track三種設定選擇）

轉向機構：電子液壓動力輔助

制動系統：陶瓷碳纖維煞車系統(前碟盤394mm；後碟盤380mm)

鋁合金(前6活塞; 後 4活塞) 卡鉗

輪胎尺寸：前8J x 19吋；後10J x 20吋

輪胎規格：前225/35 ZR19；後285/35 ZR20

車長：4,530 mm

軸距：2,670 mm

車高：1,202 mm

車寬(含後視鏡)：2,095 mm

車寬(後視鏡收折)：2,045 mm

車寬(不含後視鏡)：1,930 mm

輪距：前1,673 mm；後1,618 mm

最低車重：1,359 kg

車輛溼重：1,498 kg

行李廂容量：前150公升；頂篷空間52公升

性能數據

0-100 km/h：3.2 秒

0-200 km/h：9.6 秒

極速(關篷/開篷)：328 km/h / 315 km/h

200–0 km/h煞車：5.3 秒 / 130 公尺

100–0 km/h煞車：3.2 秒 / 32 公尺