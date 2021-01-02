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土豪直升機迎親　機身「湖北應急」四字亮了引撻伐

▲▼用來接新娘的直升機，機身上印有湖北應急等字樣。（圖／截自青蜂俠／好看視頻）

▲用來接新娘的直升機，機身上印有湖北應急等字樣。（圖／截自青蜂俠／好看視頻）

記者陳政錄／綜合報導

結婚本是大喜之事，但可別為了排場忽略細節，好事辦成壞事。近日大陸一支名為「公務應急直升機巴東接親」的影片在網上流傳，理由是一名包工頭為妻子補辦婚禮時，竟租到印有「湖北應急」字樣的直升機來接親，引發「公私不分」的質疑。對此，當地官方緊急闢謠，說直升機隸屬於民企，只是「沒有把標籤撕下來。」

據《上游新聞》報導，該架迎親的直升機，上面印有斗大的「湖北應急」、「大西南通航」字樣，影片中白色直升機降落於村莊中田埂上，新郎和新娘手牽手走下後，走上50多公尺長的紅地毯，進入剛落成的三層樓婚房，四周有不少村民圍觀。

▲▼湖北包工頭租用直升機結婚，引來網友討論。（圖／翻攝上游新聞）

▲湖北包工頭租用直升機結婚，引來網友討論。（圖／翻攝上游新聞）

湖北恩施巴東縣大支坪鎮尚家村村幹部表示，新郎是該村的夏姓包工頭，他與妻子結婚多年，此次租用直升機，是為了與妻子補辦婚禮。

只是對於剛經歷過新冠肺炎疫情、長江「百年一遇」洪水災害的大陸網友來說，「應急」直升機應是隸屬於當地應急管理局使用，執行緊急救災任務，屬於公務性質，因此影片曝光後，引來大量輿論撻伐。

對此，1月2日凌晨，恩施州應急管理局相關負責人說，正在進一步核查相關情況，待核查清楚後，會透過官方渠道回應。

隨後，巴東縣應急管理局值班人員向陸媒表示，該直升機隸屬於一家民營企業，就是湖北大西南通用航空有限公司。人員解釋，該架直升機不屬於公務，只是之前承擔過縣內應急演練任務，「演練完了，這家公司沒有把標籤撕下來。」強調事件發生後，爭議字樣已被弄乾淨了。

值得注意的是，工商訊息顯示，湖北大西南通用航空主要業務包括應急救援、醫療救護飛行、普通貨物道路運輸等，在主要業務和涉及許可經營項目中，並沒有與「婚慶」有關的相關業務，因此大陸網友仍繼續流言吐槽「裝逼的代價」，但也有人緩頰「別仇富了，人家有錢不犯法愛幹啥幹啥。」

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