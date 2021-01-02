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社會 社會焦點 保障人權

無良遊覽車司機染指友人2幼女　「手機+零用錢」誘進房判3年8月

▲桃園市闕姓男子獲悉友人一對女兒有心智缺陷，竟提供玩手機、零用錢方式趁機襲胸、摸下體等猥褻惡行挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市闕姓男子獲悉友人一對女兒有心智缺陷，竟提供玩手機、零用錢方式趁機襲胸、摸下體等猥褻惡行挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市闕姓男子獲悉友人1對幼年女兒有輕度智能缺陷，藉故以提供玩手機、零用錢或出遊等方式誘騙，並趁機襲胸、摸下體強制猥褻，家人發現兩姊妹居然都被闕男強制猥褻憤而提告；桃園地院法官審結依5個強制猥褻罪判處闕男3年8月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，以駕駛遊覽車為業的闕姓男子，去年獲悉友人有一對分別為10歲、12歲的女兒，接觸後確認2女在外表、言談舉止皆有明顯異於同年齡少年狀況，得知2人有輕度智能障礙，也領有殘障手冊，但仍於去年4月至12月間，多次以提供手機玩遊戲、買早餐等方式誘騙2姐妹到其租屋處，再趁機撫摸胸部與下體而強制猥褻得逞；2姊妹遭闕男強制猥褻後言行舉止出現異常，家人查明後得知闕男竟對友人女兒下手強制猥褻，憤而報警提告。

家人指控，12歲的姊姊供稱「闕摸完我，會給我手機」；妹妹也說，闕在撫摸她的時候，自己曾說「不要」，還說「老師說不能給陌生人摸」等語，足以證明闕男確實有對姊妹強制猥褻事實。

法官審理時，闕男一度否認對姊妹強制猥褻，但在2姊妹指證下才坦承犯行，根據姊妹證詞、家人與老師等相關說法足認闕男闕犯行明確；法官審酌，闕男身為姊妹父親友人，明知2人年幼、性觀念未成熟，為滿足性慾對2女強制猥褻，造成2姊妹身心不良影響，考量其犯後坦承、並與家人達成調解，賠償部分金額，審結依3個成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，各判處1年有期徒刑、另依2個對於未滿14歲之女子強制猥褻，各判處10月有期徒刑，合併應執行有期徒刑3年8月，本案還可上訴。

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