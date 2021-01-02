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女童看布袋戲！叔公帶到後台扯衣狂看喊：比姐姐小　還脫褲逼碰鵰

▲▼虐童，兒童，家暴，性侵，性暴力，性騷擾，女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女童遭叔公以偷看胸部、撫摸私處及逼碰生殖器，猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）
記者陳羿妏／台南報導

台南一名11歲女童小花（化名）2015年5月3日與家人參與台南廟宇建醮活動，觀看叔公阿水（化名）演出布袋戲。孰料，阿水卻趁演出空檔，見小花獨自一人時，帶小花至戲棚後台偷看胸部、撫摸私處猥褻，並在活動結束後，以有平板電腦可用為由，騙到家裡，逼碰生殖器，猥褻得逞。一審台南地院依法將阿水判刑4年6月，案經上訴，二審日前台南高分院維持原判，可上訴。

判決指出，阿水為布袋戲演出人員，與小花為遠房親戚關係，2015年5月3日小花一家人到台南一間廟宇參與3年1次的建醮活動，並觀看阿水表演布袋戲。孰料，演出空檔之際，阿水見小花獨自一人站在戲棚外觀望，邀對方至戲棚後台，先是拉開小花衣領，看著胸部喊著「怎麼比姐姐小」、「讓我看一下」，不顧小花拒絕，接續將手伸進內褲裡，撫摸小花私處，猥褻得逞，結束還留下自己的電話，要求與小花繼續聯繫。

同年7、8月暑假期間，小花雖無意願與阿水見面，但擔心對方會藉口騷擾，便決定向對方開口要昂貴的平板電腦，盼對方會因無力負擔，打退堂鼓，遂撥打電話與阿水提出提出這項要求。怎料，阿水得知後便答應，隨後以家中有平板電腦可使用為由，載小花到家裡，並於一進門將小花強壓至床上強吻，見小花開始哭泣時停手，惟載送小花離開前，他曾上廁所，但上完竟刻意沒拉褲子拉鍊，露出生殖器逼小花碰觸，猥褻得逞。直到小花2018年4月輔導老師訴說一切，校方通報處理，全案因此曝光。

▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

▲女童擔心被罵，遲遲不敢向家人開口。（示意圖／免費圖庫123RF）

一審台南地院將阿水判刑4年6月，而案經上訴，阿水仍否認犯行，辯稱小花是為了平板電腦挾怨報復，才會誣陷提告。法官調查，小花事發後不敢與家人說，是擔心被爸媽罵「為什麼給人家亂摸」，且爸爸是重倫理輩分的人，因此不敢不理會阿水；另外小花也說到，先前她與同學交換禮物時，曾提出貴重東西的要求，當時同學們紛紛認為不可能便作罷，她才會因此向阿水要一台平板電腦，想說對方會知難而退。

法官勘驗輔導紀錄、出庭作證時，阿水質問「我從布袋戲台離開也不曾打過電話，也不曾去過妳家找妳，為何妳說怕我、在閃我？」結果小花聽完，當場情緒失控、大聲咆叫「你最好有來我家找我」，足認案發迄今已5年多，小花仍有情緒失控、大聲咆叫等創傷反應。

法官綜合上述，不採信阿水說詞，認為阿水身為長輩，不知愛護後輩，還為逞一己性慾，違反小花意願猥褻，於法院審理時也未表示歉意，難認態度良好，日前維持原判，全案仍可上訴。

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