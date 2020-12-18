台大高材生期中考紓壓：隨機襲女下身！女學生崩潰「下跪尖叫」

▲女高中生獨自走在暗巷，遭台大生偷襲猥褻。（圖／取自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台大廖姓男學生日前在宿舍附近，看到有年輕女子穿著高中體育服獨自走在暗巷，從後方緩緩接近，因路燈照出長長影子被女高生看到，廖男假裝路過，超越女高生，然後再猛然回頭抓住女高生雙手，摸被害人下體後逃走，廖男落網後辯稱因為期中考壓力大，18日被台北地檢署依強制猥褻等罪起訴。

年約20歲的廖男於10月間某天晚上，在台大男生宿舍附近騎腳踏車，看到女高中生獨自走進台北自來水事業處旁的巷子，廖男馬上把車停在巷口，步行跟在後面，被害人原本戴著耳機聽音樂，沒注意到後方情形，但突然看到地上有個人影越來越長，直覺被跟蹤，趕忙回頭望去。

廖男發現行蹤曝光後，假裝成沒事路人，快步超越被害人，趁被害人因此鬆懈心防之際，再一個回馬槍，轉過頭先抓住被害人雙手，再快速抽手往被害人下體摸一把，被害人嚇到跪在地上放聲尖叫，廖男快閃逃逸。

被害人回家向父母哭訴後報警，警方調閱巷口監視器，追蹤發現嫌犯竟回到台大男舍，循線找到廖男，廖男表示因為期中考壓力太大，路上隨機找人嚇一下而已，沒有碰到被害人，檢察官仍根據相關事證，認定廖男涉嫌強制猥褻罪。

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