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社會 社會焦點 保障人權

男客看直播買衣服…約家裡試穿！竟脫褲逼女賣家「用出來」

▲桃園市某名男子遭指控，趁年僅10歲孫女熟睡時乘機猥褻4次得逞被提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲工人與女直播主約試穿，卻趁機猥褻對方。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名工人阿宗（化名）2019年8月24日凌晨於臉書觀看網路直播主小甜（化名）直播賣衣服後，主動私訊對方，要求前往現場試穿、面交付款，孰料，他抵達後見小甜獨自在家，竟趁機撫摸、親吻小甜，還要求小甜「打手槍」。對此，刑事部分阿宗被依強制猥褻罪，判刑2年；民事部分日前法院判阿宗賠50萬元，可上訴。

判決指出，事發當天阿宗觀看賣衣直播後私訊小甜，聲稱工地就在對方家附近，主動要求到小甜家試穿衣服，順便面交、付款。孰料，阿宗抵達小甜家時，得知僅小甜一人在家後，直接撲倒小甜，抓住小甜的手說著「相信我，我不會傷害你的，沒關係，不要進去就好」，接著開始一邊撫摸、一邊親吻小甜全身，甚至整個人跪在小甜腳踝上，脫掉小甜的睡褲，並掏出自己的生殖器喊著「幫我用出來好不好」，要求小甜幫他打手槍，經小甜數度拒絕、反抗後，阿宗才肯停手，隨即離去。事後，小甜不堪受辱，報警提告。

▲桃園市黃姓男子2015年11月間得知女鄰居剛開完腦部手術行動不便，卻闖入住宅要求「愛一下」，不顧女子反抗以指侵猥褻得逞。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲當時阿宗見小甜一人在家，直接撲倒對方。（示意圖／免費圖庫123RF）

刑事部分，阿宗坦承有在該時間，前往小甜住處買衣服，也未經小甜同意就親吻臉頰、撫摸胸部，但否認強制猥褻；他辯稱親吻當下，小甜並沒有反抗，且觸碰小甜胸部遭拒絕後，他便拿東西離開現場，並沒有強行壓制對方、脫褲子等行徑。惟法官勘驗相關對話，發現小甜當時其實不太願意面交，且根據對話紀錄，阿宗曾積極表示，要去小甜家試穿，並於事件爆發後，傳訊向小甜道歉，加上驗傷證明，阿宗說詞明顯是卸責，因此依強制猥褻罪，將阿宗判刑2年。

民事部分，小甜主張自己是未婚女子，又是網路直播主，歷經惡劫、遭玷汙，身心受創，要求阿宗賠償100萬元精神撫慰金；然而，全案審理期間，阿宗並未出庭，或提書狀作聲明，法官考量阿宗刑事部分已被判刑，另審酌兩造身分、地位、經濟狀況及加害情節，判阿宗賠50萬元為適當，全案仍可上訴。


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