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新北3828豬肉製品攤　侯友宜下令：3個月內查核完畢

記者羅婉庭／新北報導

因應1日起開放進口含萊克多巴胺豬肉，新北市長侯友宜於2日至泰山公有零售市場視察販售豬肉及原產地標示情形，新北市共約3828攤豬肉及加工製品攤商，均已輔導張貼產地標示，目標在1月3日前查核500攤，3個月內全數查核完畢。

▲▼侯友宜2日稽查泰山公有市場的無萊示範區。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜2日稽查泰山公有市場的無萊示範區。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜強調，面對萊豬即將進口，為了守護民眾的健康，新北市一定嚴格把關，不僅是豬肉攤商需要標示肉品產地，相關加工製品及小吃也應一併標示，讓民眾可以清楚辨識豬肉含不含萊克多巴胺，未依規定標示或標示不實者，依食安法最高可處400萬元罰鍰。

至於今日視察結果，侯友宜表示，看了泰山公有市場66攤全部自主標示完畢，標出含萊或非萊，甚至把外國的進口商也清楚標示出來，尤其有66攤到食材登錄網站自主標示，非常難能可貴。

侯友宜指出，經初步盤點，新北市有3828攤，市府都會逐一查核，到今天已經查核500攤，將於3個月以內把3828攤全部查核完畢，讓民眾了解，所有攤商把原產地標示出來，至於含萊或不萊，他鼓勵所有業者都到食材網站自主登錄。

泰山公有零售市場自治會長郭詩德提到，自接獲市府相關政策後，部分攤商即自主製作多來源標示板，針對豬肉不同可食部位分別標示來源，讓消費者在購買時能更清楚掌握資訊，減少消費者疑慮，讓民眾買得安心、吃得放心。

市場處補充，自中央宣布將開放含萊豬進口後，就積極實地輔導各攤商清楚標示豬肉原產地並保留相關來源憑證，除了公有市場攤商落實相關措施外，也要求列管的攤販及依法申請的夜市共同配合，豬肉及相關製品攤商應依食安管理法規定，以中文及通用符號明顯標示原產地，並保留相關進貨憑證供查核，違反者將由衛生局依規定查處，未來也會不定期進行稽查。

▲▼侯友宜2日稽查泰山公有市場的無萊示範區。（圖／記者羅婉庭攝）

▲▼侯友宜2日稽查泰山公有市場的無萊示範區。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜2日稽查泰山公有市場的無萊示範區。（圖／記者羅婉庭攝）

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