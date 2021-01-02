港龍航空創辦人孫女婿「特斯拉內燒炭身亡」車尾留：Happy New Year

▲警方從車內取出炭爐。（圖／香港01提供，請勿翻攝）

圖文／香港01

元旦日早上7時半左右，途人在西貢大網仔路早禾坑村巴士站附近，發現一輛Tesla私家車內一名男司機不省人事，於是報警。警方在現場沒有檢獲遺書，但檢走一個炭爐及其他證物調查。現場可見，Tesla車尾箱頂被人寫上「Happy New Year（新年快樂）」。私家車司機為55歲外籍男子，昏迷送威爾斯親王醫院搶救，其後證實不治。警方正調查事件。

▲港龍航空創辦人孫女婿輕生。（圖／香港01提供，請勿翻攝）

據了解，死者與三名子女居於屯門黃金海岸一隻遊艇，昨晚曾與子女開派對慶祝，至今早韓被路人發現倒臥於車內失去知覺。

▲▼韓福南車尾寫下Happy New Year。（圖／香港01提供，請勿翻攝）

韓福南過往主要經營基金生意，為基金公司「安德思資產管理（香港）有限公司」創辦人之一、行政總裁及董事總經理。該公司於去年被指因沒有落實足夠的措施，以確保準確及準時地披露8隻香港上市公司股票的須具報權益，遭證監會譴責及罰款250萬元。

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