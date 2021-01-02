　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港龍航空創辦人孫女婿「特斯拉內燒炭身亡」車尾留：Happy New Year

港龍航空創辦人孫女婿在特斯拉內燒炭自盡　車尾寫下Happy New Year（圖／香港01提供，請勿翻攝）

▲警方從車內取出炭爐。（圖／香港01提供，請勿翻攝）

圖文／香港01

元旦日早上7時半左右，途人在西貢大網仔路早禾坑村巴士站附近，發現一輛Tesla私家車內一名男司機不省人事，於是報警。警方在現場沒有檢獲遺書，但檢走一個炭爐及其他證物調查。現場可見，Tesla車尾箱頂被人寫上「Happy New Year（新年快樂）」。私家車司機為55歲外籍男子，昏迷送威爾斯親王醫院搶救，其後證實不治。警方正調查事件。

港龍航空創辦人孫女婿在特斯拉內燒炭自盡　車尾寫下Happy New Year（圖／香港01提供，請勿翻攝）

▲港龍航空創辦人孫女婿輕生。（圖／香港01提供，請勿翻攝）

據了解，死者與三名子女居於屯門黃金海岸一隻遊艇，昨晚曾與子女開派對慶祝，至今早韓被路人發現倒臥於車內失去知覺。

港龍航空創辦人孫女婿在特斯拉內燒炭自盡　車尾寫下Happy New Year（圖／香港01提供，請勿翻攝）

▲▼韓福南車尾寫下Happy New Year。（圖／香港01提供，請勿翻攝）

港龍航空創辦人孫女婿在特斯拉內燒炭自盡　車尾寫下Happy New Year（圖／香港01提供，請勿翻攝）

韓福南過往主要經營基金生意，為基金公司「安德思資產管理（香港）有限公司」創辦人之一、行政總裁及董事總經理。該公司於去年被指因沒有落實足夠的措施，以確保準確及準時地披露8隻香港上市公司股票的須具報權益，遭證監會譴責及罰款250萬元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
首度推翻川普否決　美參院通過「挺台抗中」國防授權法
港龍航空創辦人孫女婿「特斯拉內燒炭亡」　車尾留Happy N

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港龍航空創辦人孫女婿「特斯拉內燒炭身亡」車尾留：Happy New Year

回應蔡英文元旦談話　國台辦：回到九二共識基礎，別無他路

不速之客入侵！　牧民淡定叩友「幫我紀錄槍戰現場」

北京兩周24確診！順義區：關閉電影院、禁止集體性聚餐

汪毅夫稱不容妄議對台方針 　「武統論降溫、兩岸可望緩和？」

陸稱新冠疫苗「為全民免費提供」　陸媒估算：要花2.4兆元！

新冠疫苗如全球接種順利　張文宏：下半年疫情將好轉

陸出現首例變異病毒感染！女學生半個月前搭機返回上海

華為突下架所有騰訊手遊！用戶哀嚎：已經完全搜尋不到

天氣冷員工常遲到　公司不想懲罰…改發「早到券」成效驚人！

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

肚子餓黑狗被逼進行「握手訓練」　氣噗噗勉強配合：爸爸你夠囉！

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

自主管理者落跑聽五月天演唱會 「實名制」助警方逮到人

女兒討吃薯條無果訂20顆雞蛋糕　外送員到門口！媽驚：妳才2歲

元旦最慘一撞！永和法拉利撞麥當勞外送員　機車橫倒、薯條掉滿地

港龍航空創辦人孫女婿「特斯拉內燒炭身亡」車尾留：Happy New Year

回應蔡英文元旦談話　國台辦：回到九二共識基礎，別無他路

不速之客入侵！　牧民淡定叩友「幫我紀錄槍戰現場」

北京兩周24確診！順義區：關閉電影院、禁止集體性聚餐

汪毅夫稱不容妄議對台方針 　「武統論降溫、兩岸可望緩和？」

陸稱新冠疫苗「為全民免費提供」　陸媒估算：要花2.4兆元！

新冠疫苗如全球接種順利　張文宏：下半年疫情將好轉

陸出現首例變異病毒感染！女學生半個月前搭機返回上海

華為突下架所有騰訊手遊！用戶哀嚎：已經完全搜尋不到

天氣冷員工常遲到　公司不想懲罰…改發「早到券」成效驚人！

300萬選民提前投票創紀錄！　喬治亞州參議員決選決定參院走向

美參院通過「挺台抗中」國防授權法！　4年來首度推翻川普否決

國道今雙向都塞「地雷路段暴增15條」　國5北上估塞到深夜

白宮國安會新年第一推　讚台開放美豬美牛：盼強化美台經濟聯繫

港龍航空創辦人孫女婿「特斯拉內燒炭身亡」車尾留：Happy New Year

下週「強冷空氣」達寒流等級　濕冷令人不適！高山有機會下雪

挪威首都東北爆土石流「1死9失蹤」　數十棟建築被毀

用「開運小物」迎接新年！透明鮮花御守、招財貓檯燈讓你福氣滿滿

美「新年首日」破2000萬例！　知名漢堡店「In-N-Out」爆122人染疫

快訊／麥拉倫2021首撞！東門圓環凌晨衝泥牆　23歲駕駛照片曝光

積木機器人激戰柳丁掃射爆頭　台狂人停格動畫直逼動作大片

大陸熱門新聞

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

員工常遲到　公司發「早到券」成效驚人！

2醉男學古人歃血為盟　血流不止報警求救

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

回應蔡英文元旦談話 國台辦：回到九二共識基礎，別無他路

女兒愈長愈醜！父做親子鑑定　結果崩潰

護理系正妹被掐死！母接恐怖來電

LOL正妹主播玩High　2點全露被看光

白衣妹慘遭潑猴「霸王硬上弓」

港龍航空創辦人孫女婿「特斯拉內燒炭身亡」

出軌曝光　妻坦白後小王名單狂增

武統論降溫？　汪毅夫稱不容妄議對台方針

中國減購沒在怕！多國瘋搶澳洲小麥

我家有隻大棕熊！　叩友紀錄驚險「槍戰」現場

更多熱門

相關新聞

美國七大科技巨頭　2020年總市值大增95兆

美國七大科技巨頭　2020年總市值大增95兆

美國七大科技巨頭蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、臉書、特斯拉及輝達，以強勁表現撐過2020年新冠肺炎疫情帶來的經濟危機，總市值在這一年大增近3.4兆美元（約95.5兆台幣）。

特斯拉Model 3小改款讓舊車主嘔

特斯拉Model 3小改款讓舊車主嘔

特斯拉為達成50萬輛祭出超狂優惠

特斯拉為達成50萬輛祭出超狂優惠

特斯拉車門凍住　官方：請用拳頭

特斯拉車門凍住　官方：請用拳頭

特斯拉電動自行車Model B現身

特斯拉電動自行車Model B現身

關鍵字：

港龍航空特斯拉韓福南

讀者迴響

熱門新聞

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

昨晚跨年太嗨？花蓮黃狗宿醉路倒

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

牛牛走路一半遭冰封！凍在原地不動了

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

跟10年男友人「飯店跨年」尷尬了

快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

周揚青分手羅志祥8個月「人生最灰暗的日子」

妻照顧岳父勤跑養老院　他驚覺綠了

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

板橋車站深夜傳「佛歌」！兇手抓到了

首度表演完…《乘風破浪》C位「宣布解散」！

更多

最夯影音

更多
D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」
五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面