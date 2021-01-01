　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老爸FB突喊美女！她傻眼急叩「留言秒被刪光」　真相笑噴網

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前在臉書分享抽獎活動，結果親爸突然在貼文下面留言，「美女下午好」，由於形象落差太大，她忍不住留言追問，沒想到真相讓她超無言，也戳笑許多人。

女網友日前在dcard提到，她在臉書分享抽Airpods Pro的活動，原本只想低調進行這番羞恥操作，沒想到老爸竟在下方留言，「美女下午好，希望妳能中獎。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一席話讓原po瞬間傻眼，畢竟老爸平時老愛和她互嗆，根本不會說出這種讚美的話，於是她只好問「什麼意思啦！」結果對方居然開心地回，「哇，被這麼漂亮的美女回覆，真開心。」

這時，她才意識到，老爸一定沒認出這個帳號的頭貼是她，所以趕忙打電話告知；而父親聽完沉默不語，並在掛電話後迅速將所有留言刪光。

對此，她不禁苦笑，「小女子本身長得就是一般人，所以在自拍的技術、臉的角度上，有特別下過功夫，但是...沒有想到會騙到我老爸啊！」

po文引起熱烈回響，網友們紛紛回應，「老爸很會撩喔」、「好奇照片跟本人差多少」、「妳爸還想說有個年輕貌美的小姑娘可以聊個幾句，結果是自己女兒，一定很崩潰」、「太尷尬了」、「修到老爸都不認得了」、「這事證明了，5分顏值，7分妝，9分修圖」。

最後，原po也猜測，可能是因為臉書名改成英文的，加上「照騙」的威力，所以老爸才沒認出來。

ET快訊
快訊／白沙屯火燒山！「燒一整排」濃煙狂竄　駕駛看傻
屁孩公園放煙火跨年！下秒大火　網聽笑聲全怒了
女偶像一開口車禍現場　郎朗伴奏彈到崩潰
高雄跨年驚傳出包！　直播「爆粗口」全被錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園迎64位元旦寶寶！男28女36　醫院跨年媽媽笑淚：新年最大禮物

三寶飯用「國產豬肉漲5元」　網點破一關鍵：可是豬肉沒漲

台漁船「海上奴役」遭美列暫扣令！漁業署：已開罰仲介百萬

老爸FB突喊美女！她傻眼急叩「留言秒被刪光」　真相笑噴網

抽屜找到「三倍券價值全歸0」　她哭：浪費錢了！網曝2管道有解

換國5北上塞了「車速不到40公里」　明天雙向有15條地雷路段

又有冷氣團！下波急凍時間點出爐　寒流明減弱「逐日暖回20°C↑」

小兄妹沒錢買蛋糕！他暖心「幫結帳」　真相曝光惹眾怒：想扁你

跟10年男友人「飯店跨年」尷尬了　失戀女苦惱：還要睡在同一床

60年代明星花露水廣告長這樣！老照片曝光「外賓禮車」竟是三輪車

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

桃園迎64位元旦寶寶！男28女36　醫院跨年媽媽笑淚：新年最大禮物

三寶飯用「國產豬肉漲5元」　網點破一關鍵：可是豬肉沒漲

台漁船「海上奴役」遭美列暫扣令！漁業署：已開罰仲介百萬

老爸FB突喊美女！她傻眼急叩「留言秒被刪光」　真相笑噴網

抽屜找到「三倍券價值全歸0」　她哭：浪費錢了！網曝2管道有解

換國5北上塞了「車速不到40公里」　明天雙向有15條地雷路段

又有冷氣團！下波急凍時間點出爐　寒流明減弱「逐日暖回20°C↑」

小兄妹沒錢買蛋糕！他暖心「幫結帳」　真相曝光惹眾怒：想扁你

跟10年男友人「飯店跨年」尷尬了　失戀女苦惱：還要睡在同一床

60年代明星花露水廣告長這樣！老照片曝光「外賓禮車」竟是三輪車

台南重大車禍！2死1傷1命危　遊楠西梅嶺回程「無煞車痕自撞」

裕隆單節「只得6分」輸球　邱大宗：打得太「嬌」了

埃及貓神變身髮上珠寶　黑髮戴也出色

桃園迎64位元旦寶寶！男28女36　醫院跨年媽媽笑淚：新年最大禮物

三寶飯用「國產豬肉漲5元」　網點破一關鍵：可是豬肉沒漲

台南跨年夜線上high翻天　黃偉哲：不排除3日採線上活動

快訊／通霄白沙屯火燒山！濃煙狂竄　西濱駕駛看傻：燒一整排

台漁船「海上奴役」遭美列暫扣令！漁業署：已開罰仲介百萬

5分鐘要到LINE！專家「獨家手法」超羞曝光：她願意花時間在你身上

屁孩公園放煙火跨年！下秒樹叢大火：新年快樂　網聽笑聲全怒了

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

年輕媽獨自帶兒買內衣遭拒　對話重現媽媽們全怒

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

0觀眾奇景「祖宗早就有」　醫讚：超前部署

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

台北台東跨年最成功？網嘆「少1原因尬慘了」

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！出1招員工全沒轍

更多熱門

相關新聞

美國七大科技巨頭　2020年總市值大增95兆

美國七大科技巨頭　2020年總市值大增95兆

美國七大科技巨頭蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、臉書、特斯拉及輝達，以強勁表現撐過2020年新冠肺炎疫情帶來的經濟危機，總市值在這一年大增近3.4兆美元（約95.5兆台幣）。

起床見4小孩迎曙光！背影像邪教

起床見4小孩迎曙光！背影像邪教

女兒愈長愈醜！父做親子鑑定　結果崩潰

女兒愈長愈醜！父做親子鑑定　結果崩潰

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

為了治好女兒　叔叔斬首姪子獻祭

為了治好女兒　叔叔斬首姪子獻祭

關鍵字：

臉書留言老爸女兒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

快訊／玄彬認愛孫藝真！

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面