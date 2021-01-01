老爸FB突喊美女！她傻眼急叩「留言秒被刪光」　真相笑噴網

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前在臉書分享抽獎活動，結果親爸突然在貼文下面留言，「美女下午好」，由於形象落差太大，她忍不住留言追問，沒想到真相讓她超無言，也戳笑許多人。

女網友日前在dcard提到，她在臉書分享抽Airpods Pro的活動，原本只想低調進行這番羞恥操作，沒想到老爸竟在下方留言，「美女下午好，希望妳能中獎。」

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一席話讓原po瞬間傻眼，畢竟老爸平時老愛和她互嗆，根本不會說出這種讚美的話，於是她只好問「什麼意思啦！」結果對方居然開心地回，「哇，被這麼漂亮的美女回覆，真開心。」

這時，她才意識到，老爸一定沒認出這個帳號的頭貼是她，所以趕忙打電話告知；而父親聽完沉默不語，並在掛電話後迅速將所有留言刪光。

對此，她不禁苦笑，「小女子本身長得就是一般人，所以在自拍的技術、臉的角度上，有特別下過功夫，但是...沒有想到會騙到我老爸啊！」

po文引起熱烈回響，網友們紛紛回應，「老爸很會撩喔」、「好奇照片跟本人差多少」、「妳爸還想說有個年輕貌美的小姑娘可以聊個幾句，結果是自己女兒，一定很崩潰」、「太尷尬了」、「修到老爸都不認得了」、「這事證明了，5分顏值，7分妝，9分修圖」。

最後，原po也猜測，可能是因為臉書名改成英文的，加上「照騙」的威力，所以老爸才沒認出來。