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女兒討吃薯條「下秒驚見外送員」　媽衝房間傻了：妳才2歲欸

▲▼爆怨公社，女兒想吃薯條，沒多久外送員到門口說我有叫餐，女兒自己訂餐（圖／鄒姓媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女兒想吃薯條，結果偷訂雞蛋糕來吃！（圖／鄒姓媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

宜蘭一名媽咪透露，女兒吵著要吃薯條，本想敷衍孩子「等等再點」，結果才忙了一會兒，突然有外送員到府。原PO傻眼衝到房間找手機，女兒還天真詢問，「東西來了嗎？」讓原PO錯愕不已，當下付了192元買20顆雞蛋糕，超狂趣事讓原PO傻笑，「妳知道妳才兩歲多嗎？」

一名鄒姓女網友在臉書《爆怨公社》分享寶貝女兒「柴柴」的可愛趣事，今（31）日下午，女兒撒嬌喊要吃薯條，原PO一邊安撫孩子，一邊回應「好～等等點」。沒想到不久後，門口傳來陌生人的聲音，表示「你們有叫餐」。

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當下原PO皺起眉頭，自己明明沒叫外送，下秒驚覺不對勁，趕緊衝到房間找手機，結果女兒發現原PO正在看手機，還用奶音反問「我東西來了嗎？」真相神展開，真的是女兒偷偷叫外送。

原PO眼神死走到門外，默默掏出192元，一邊拿著熱呼呼的雞蛋糕，接著哭笑不得直呼，「妳知道妳才兩歲多嗎？妳知道媽媽一天餐費只有200元嗎？來了...來妳個大頭鬼啦！我寧願妳叫薯條來吃啊！」

漂亮媽咪向《ETtoday新聞雲》笑稱，女兒才2歲根本不識字，可能以為熊貓的App是遊戲，「我們點餐沒讓她看過，可能是看圖片點進去的」；而第2種可能，似乎是原PO與老公也在跑外送，因此女兒對熊貓圖像有印象，才好奇點進去訂餐。

▲▼爆怨公社，女兒想吃薯條，沒多久外送員到門口說我有叫餐，女兒自己訂餐（圖／鄒姓媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲女兒豪點192元！（圖／鄒姓媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後，原PO將女兒的奇葩事蹟告訴老公，老公則大讚很厲害，「（女兒）不讓自己餓肚子！」而記者也笑問，好險女兒不是誤點牛排來吃，原PO則回應，「還好不是，女兒不怎麼喜歡吃肉，不然價格可能我會接受不了...」。

畫面可見，女兒共訂了3種口味，包括10顆奶油、5顆巧克力與5顆起司，「媽媽只能吃那5顆巧克力的！」事後，原PO趕緊把App藏在資料夾裡，避免女兒又偷訂餐，才結束這場驚魂記。

▼網友笑虧，還留8元給媽媽！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼爆怨公社，女兒想吃薯條，沒多久外送員到門口說我有叫餐，女兒自己訂餐（圖／鄒姓媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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