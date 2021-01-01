　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於37~40

記者嚴云岑／台北報導

上海市公佈的台灣境外移入個案謎團揭曉，為在菲律賓確診回台的案552，11月19日二採陰出院，日前因工作前往上海遭確診，為輸出個案中「復陽」首例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，陸方提供報告顯示，其核酸檢驗為弱陽性，依照陸方標準，推測Ct值可能介於37~40之間。

▲▼疾管署副署長羅一鈞受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞受訪。（圖／資料照／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據上海公布通報顯示，12月30日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，報告6例境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中1例為台灣居民，在台灣生活，12月27日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

羅一鈞表示，案552是本國籍30多歲男性，去年10月在菲律賓出現症狀後返國，居家檢疫期間因有症狀確診，經治療已於11月19日二採陰出院。在陸確診消息傳出後，在台灣公司接觸過的20名員工，已進行自費採檢，目前16人陰性、4人檢驗中。

羅一鈞說，從上海提供報告來看，其核酸檢測為弱陽性，IgG、IgM為陽性。依據陸方標準，Ct值37以下為陽性，40以上才會判定為陰性，推測其Ct值應介於37~40之間。由於其在台已康復出院不具傳染力，陸方對確診者的隔離治療為14天，出院後也要求在家休養14天，指揮中心會提供在台治療報告，希望能協助縮短隔離期。

至於台灣是否有確診者復陽案例？羅一鈞表示，有請醫院不要針對出院3個月以內的確診者進行採檢，因為二採陰出院者已不具傳染力，「如果又驗出陽性，難道要把他們關回去嗎？」如此只會徒增困擾。

【你可能也想看】
►指揮中心撂話「天網很夠力」！不只靠手機訊號「我們有辦法找到你」
►國內近期有英國旅遊史有124人！　已採111人「檢驗結果曝光」
►上海台灣輸出案例是案552！羅一鈞：11月在台治癒出院又「復陽」
►指揮中心曝「天網追蹤原理」！5人違規偷看五月天演唱會火速遭逮

ET快訊
跨年之亂！高雄檢疫男消失4hrs...台南1搭客運1唱KTV
快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」！支支吾吾還傻笑：就變成這樣了
快訊／20歲男大生命喪中橫公路！休旅車狂叭難阻逆撞　元旦慘變
台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於
看完五月天演唱會「發燒39度」！　粉絲害怕急求救：要打192

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

60年代明星花露水廣告長這樣！老照片曝光「外賓禮車」竟是三輪車

帶2孩「現場看101煙火」被拒！老公狂生悶氣　她傻眼：小的才滿周歲

台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於37~40

2021南投竹山紫南宮「葫蘆錢母套幣」　命理師楊登嵙：招財化煞

高空彩色口罩好潮！「美德醫療」跨年防疫玩創意　點燈秀成為國際焦點

日暢銷作家打造「最平凡主角」！人生「毫無目標」才能享受生活

秒滅桃園長庚醫院違停客！公車站QR-CODE立功　市府：擴大設置

一出生就自帶「鐵支」！　竹科工程師爸爸喜迎超幸運元旦寶寶

國內近期有英國旅遊史有124人！　已採111人「檢驗結果曝光」

桃園5人確定違規！　羅一鈞拒說「天網抓人」原理：台灣人太聰明

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

60年代明星花露水廣告長這樣！老照片曝光「外賓禮車」竟是三輪車

帶2孩「現場看101煙火」被拒！老公狂生悶氣　她傻眼：小的才滿周歲

台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於37~40

2021南投竹山紫南宮「葫蘆錢母套幣」　命理師楊登嵙：招財化煞

高空彩色口罩好潮！「美德醫療」跨年防疫玩創意　點燈秀成為國際焦點

日暢銷作家打造「最平凡主角」！人生「毫無目標」才能享受生活

秒滅桃園長庚醫院違停客！公車站QR-CODE立功　市府：擴大設置

一出生就自帶「鐵支」！　竹科工程師爸爸喜迎超幸運元旦寶寶

國內近期有英國旅遊史有124人！　已採111人「檢驗結果曝光」

桃園5人確定違規！　羅一鈞拒說「天網抓人」原理：台灣人太聰明

疑跨年煙火波及！恆春汽車保養廠凌晨大火　10多車燒毀面目全非

「久久約也無妨、秒懂重點」　新的一年來場摯友大體檢

黃薇渟主動親上胡宇威！　「正宮」盯場氣瘋：我邊緣人

北市跨年冷清僅來3.8萬人　柯文哲宣布照辦聲量狂飆奪第一

36歲媽媽網紅「懷第5胎突身亡」！　4個月寶寶胎死腹中…死因成謎

年薪百萬「買不起北市房」！女友喊分手　網一看學歷驚：怎麼可能

解放軍駐港部隊「模擬反恐」　維多利亞港作戰震撼全港

陸稱新冠疫苗「為全民免費提供」　陸媒估算：要花2.4兆元！

i Rent失控變保齡球！狂刷一整排撞毀11車　肇事駕駛嚇傻：恍神

阿妹返鄉演唱會吸4萬人！3口罩男砸毀汽車玻璃　車主怒：非本地人

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

生活熱門新聞

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

年輕媽獨自帶兒買內衣遭拒　對話重現媽媽們全怒

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

0觀眾奇景「祖宗早就有」　醫讚：超前部署

台北台東跨年最成功？網嘆「少1原因尬慘了」

信義區千人坐馬路看101煙火　半數未戴口罩

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

台北101煙火點亮2021　ETtoday祝新年快樂

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

快訊／玄彬認愛孫藝真！

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面