台灣輸出「復陽」首例！案552核酸弱陽性　羅一鈞：Ct值介於37~40

記者嚴云岑／台北報導

上海市公佈的台灣境外移入個案謎團揭曉，為在菲律賓確診回台的案552，11月19日二採陰出院，日前因工作前往上海遭確診，為輸出個案中「復陽」首例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，陸方提供報告顯示，其核酸檢驗為弱陽性，依照陸方標準，推測Ct值可能介於37~40之間。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞受訪。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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根據上海公布通報顯示，12月30日0—24時，通過口岸聯防聯控機制，報告6例境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中1例為台灣居民，在台灣生活，12月27日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

羅一鈞表示，案552是本國籍30多歲男性，去年10月在菲律賓出現症狀後返國，居家檢疫期間因有症狀確診，經治療已於11月19日二採陰出院。在陸確診消息傳出後，在台灣公司接觸過的20名員工，已進行自費採檢，目前16人陰性、4人檢驗中。

羅一鈞說，從上海提供報告來看，其核酸檢測為弱陽性，IgG、IgM為陽性。依據陸方標準，Ct值37以下為陽性，40以上才會判定為陰性，推測其Ct值應介於37~40之間。由於其在台已康復出院不具傳染力，陸方對確診者的隔離治療為14天，出院後也要求在家休養14天，指揮中心會提供在台治療報告，希望能協助縮短隔離期。

至於台灣是否有確診者復陽案例？羅一鈞表示，有請醫院不要針對出院3個月以內的確診者進行採檢，因為二採陰出院者已不具傳染力，「如果又驗出陽性，難道要把他們關回去嗎？」如此只會徒增困擾。

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