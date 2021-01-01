藝FUN券APP先別刪！1/11起轉會員有「升級服務」

▲「藝FUN券APP」將升級為藝文專屬整合服務平台「藝FUN券 NEXT」。（圖／網友提供）

記者林育綾／台北報導

數位藝FUN券在昨（31）日使用截止，累積使用超過9成；不過今（1）日文化部呼籲「藝FUN券APP先別刪」，後續將升級為藝文專屬整合服務平台「藝FUN券 NEXT」，曾註冊數位藝FUN券的民眾，只要於1月11至31日間登入APP勾選同意，即可直接成為藝FUN會員，未來可以獲得專屬會員各項活動、好康優惠訊息。

文化部表示，去年的「數位藝FUN券」發行規模為12億元，發行份數逾210萬份，至109年12月31日使用期滿，累計領券人數近208萬人，領券率近9成9，使用金額則達11億7,227萬1,200元，使用率超過9成7。

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而民眾使用最多的類型，依序為書店及出版業逾6.7億元、電影院逾3億元、表演藝術產業近1億元。文化部也提到，數位藝FUN券在發行第一個月時，使用金額即超過3.8億元，而在使用期滿的倒數2天，消費金額累計超過6千萬元，展現了民眾對藝文消費的高熱度。

▲「藝FUN券APP」享有藝文店家電子地圖等功能，未來將在既有基礎上持續營運，近一步推出升級服務。（圖／記者林育綾攝）



而數位「藝FUN券APP」提供手機領券、付款，以及享有電子地圖等功能，因使用便利性及藝文店家場域的多元性，獲得民眾熱烈迴響，因此文化部規劃持續營運APP，繼續提供多元藝文活動、店家訊息、電子地圖，並在既有的基礎上，進一步推出「藝FUN券NEXT」升級服務。

「藝FUN券NEXT」將串聯文化部及藝文館所，提供各項活動及好康優惠訊息；此外未來也將規劃結合活動報名、線上購票付費等多元服務，增加藝文愛好者的使用豐富度。



文化部表示，只要是曾經註冊過藝FUN券APP的使用者，歡迎留意APP推播訊息，在1月11至31日間於APP勾選「同意」直接轉為會員，即能在第一時間享受各項升級服務，獲取各項好康資訊及多元服務，繼續用行動支持臺灣藝文產業。

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