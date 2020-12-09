「藝FUN券」登上2020熱搜勝三倍券！期限倒數3週還有2.8億未使用

▲文化部加碼的「藝FUN券」登上Google2020年快速竄升關鍵字排行榜第6名。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

Google今(9)日公布台灣2020年度搜尋排行榜，「美國總統大選」及「武漢肺炎」獲得關鍵字總榜及快速竄升議題的第1、2名；而「動滋券」、「藝FUN券」也分別佔據快速竄升排行榜第3、6名，行政院的三倍券反而沒上榜。其中「數位藝FUN券」使用期限倒數3週，文化部統計截至目前為止領券率達9.8成，使用金額約9.2億，使用率達7.7成，還有2.8億未使用，提醒民眾把握時間。

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▲Google公布2020搜尋排行榜，在「快速竄升關鍵字」當中，「藝FUN券」登上第6名。（圖／翻攝自Google提供資料）

文化部今年發行兩波藝FUN券，其中數位券以12億元規模發行，約210萬人中獎，使用期限自7月22日起至12月31日止，截至12月7日共計逾206萬人領券，領券率達9.8成，使用金額約9.2億元，使用率達7.7成；換言之還有「2.8億未使用」，提醒民眾把握時間多加利用。

而第二波「紙本藝FUN券」以3.6億元規模發行，約65萬人中獎，使用期限自今年9月9日至明年2月28日，截至目前逾63萬人領券，領券率達9.6成，使用金額近2.2億元，使用率近6成。

▲立委林楚茵質詢「藝FUN券APP」未來規劃。（圖／記者林育綾攝）



今立法院教育文化委員會審查「文化藝術獎助條例修正草案」，會議中也有立法委員提及關於藝FUN券的優化使用，其中立委林楚茵提到，「藝FUN券APP」應該思考長續經營，數據可作為將來藝文精準行銷；立委張廖萬堅更提議，活絡藝文產業應該常態化，未來可以用藝FUN券的概念發行「文化卡」給青年學子，進行文化相關消費。而文化部長李永得回應，「藝FUN券APP」原本就有在規劃永續經營，至於文化卡部分則會再研議。

▲立委張廖萬堅提議發行「文化卡」將活絡藝文產業常態化。（圖／記者林育綾攝）

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