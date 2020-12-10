「藝FUN券」概念可能常態化　文化部將研擬「長期振興藝文方案」

▲文化部長李永得透露，可能規劃類似藝FUN券，但較長期的振興藝文措施。（圖／記者湯興漢攝）



記者林育綾／台北報導

文化部為振興藝文產業發行兩波「藝FUN券」，其中數位券將於今年12月31日到期，紙本券於明年2月28日截止使用。不過文化部長李永得今（10）日透露，目前正預計規劃類似的長期振興措施，期望開拓國民的藝文體驗，培養更多藝文人口。

昨（9）日立委張廖萬堅提到，藝FUN券實行效果不錯，建議活絡藝文產業應該常態化，未來可以用藝FUN券的概念發行「文化卡」給青年學子，進行文化相關消費。而文化部長李永得今受訪時也提到，文化部將規劃長期性的振興藝文措施，不過相關細節都未確定，只是可能以類似藝FUN券的概念，期望讓國民開拓更多藝文體驗，也培養更多藝文人口。

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至於實行對象與細節都還在規劃，李永得表示，目前參考很多國家的例子，過去也討論過很多次，做過不少研究，文化部也將重新盤點再來共同討論和規劃，而暫時也沒有訂出期程，因為這當中牽涉很多問題，包括預算、發放對象是否達到公平性、是否做到文化平權、是否有效開拓新的藝文人口等等。

李永得說，幾個重要指標，必須要去達到才有意義，所以都還在多方面的評估，也會徵詢各界意見。

文化部統計，截至12月9日，藝FUN券使用金額累計逾11.4億元（包含數位券逾9.2億元、紙本券近2.2億元），使用類別依序為書店及出版業逾6.5億元、電影院逾3億元、表演藝術產業近1億元。而在使用率部分，數位券至今約7成7；紙本券迄今已達6成。

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