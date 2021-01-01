▲首度縮小元旦升旗規模，林右昌：展現基隆蛻變成果。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2021年元旦升旗典禮1日在基隆市成功國小彩虹跑道登場，雖然為因應防疫需求，首度縮小規模，由市長林右昌率領市府團隊與議員們參與升旗儀式，不過大家仍展現愛國情操，在寒風中高唱國歌，迎接新的一年，基隆市的蛻變讓更多國人同胞看到。

由於國際疫情嚴峻，基隆市2021年仍照常舉行元旦升旗典禮，但首度縮小活動規模，只有林右昌率領市府主管及各區區長參與，並未比照往年邀請全市各社團單位，也沒有動員民眾，不過市議會副議長林沛祥等多位議員也都到場共襄盛舉，也有不少早起的民眾隔著圍籬在校園外，與場內的市府、議員們一起高唱國歌，隨後在暖暖高中學生的手中，將國旗冉冉升起。

▲基隆市長林右昌率領市府團隊與議員們參與升旗儀式。

林右昌說，2020年是不平靜的一年，不過台灣創造了世界奇蹟，因為同胞們一起努力、約束自己的行動，遵守中央防疫指揮中心的防疫規定跟指引，才能確保整個社會能夠正常運行，這是一件非常非常不容易的事情，不過現在因為國際疫情越來越嚴峻，在美國、歐洲都分別爆發了第二波疫情，變種病毒也正在擴散當中，我們唯有更加提高警覺、不要鬆懈，才能夠確保我們已有的防疫成果。

林右昌還說，在新的一年，基隆市有非常多的建設跟工程即將要完成，他特別感謝市府同仁這幾年來的努力耕耘，並且感謝議會所有議員們給予市政的鞭策跟鼓勵，這幾年府會共同為市政打拚，才能夠讓政策、相關計畫順利推動，將市政建設成果展現在市民朋友面前。

▲林右昌強調，基隆市2021年將要舉行的城市博覽會。

林右昌強調，基隆市2021年將要舉行的城市博覽會，並不是市政府的一個計畫或行動而已，而是基隆市所有38萬市民大家共同一起來參與，接下來計畫的整合、推動，會邀請地方團體、志工還有地方上的工商企業等共同加入，把基隆市的蛻變讓更多國人同胞看到；他最後也請大家為基隆加油、台灣加油，為中華民國努力。

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