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快訊／南韓前總統李明博涉貪...遭大法院判17年徒刑　恐重新入獄！

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▲▼李明博被大法院判刑17年徒刑，今恐怕從家中重新入監服刑。（圖／達志影像）

▲李明博被大法院判刑17年徒刑，今恐怕從家中重新入監服刑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統李明博（이명박）涉嫌貪汙、向三星電子收賄，一、二審各被判15與17年徒刑、130億韓元罰鍰，今（29）日上午10時10分（當地時間）被大法院（最高法院）宣判17年徒刑、罰金130億韓元、追討犯罪所得57億8千多萬韓元。檢方表示，隨判決出爐，李明博恐於今或明（30）日重回東部看守所（동부구치소）服刑。

李明博先前曾提出上訴，首爾高等法院於今年2月決定在大法院作出最終判決前，暫停其「取消保釋資格」之執行，因此李明博獲釋248天後，恐怕將從首爾市江南區論峴洞住處入監服刑，目前住家門前已擠滿準備採訪的媒體。

李明博2018年4月被控涉嫌侵占汽車零件商DAS約349億韓元的資金，包括要求三星電子替汽車零件製造商DAS代付的119億韓元在美訴訟費，共收賄163億韓元，以及國家情報院以特別經費為名義的7億韓元（約1900萬新台幣）回扣等。

根據韓媒《News1》、《韓聯社》，大法院法官朴商玉（박상옥）在判決中認定，DAS為李明博所持有，原審中關於盜領侵占資金、收賄等嫌疑之判決並沒有錯誤，因此駁回李明博與檢方的上訴，維持二審判決。

李明博的辯護律師姜勳（강훈，音譯）代為表示，大法院的判決違反憲法精神，是非常草率的決定。

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