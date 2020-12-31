彰化40小時13例猝死　醫：三高+老年人+抽菸族要注意

▲疑寒流天冷，彰化13例非創傷性死亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

霸王級寒流入侵氣溫驟降，中央氣象局觀測，今(31)日清晨全台最低溫出現在新北市石門的4.3度，一夜驟降15度，據統計，從昨(30)日至今天下午5時止，40小時已經有13案例死於「非創傷」，只有1名年約50多歲的中年人，其餘大都為年長者，雖無法知悉確切死因，懷疑與氣溫驟降有關。

繼30日5例猝死後，31日從凌晨起至下午5時止，又陸續傳出有8人死亡，彰化市69歲婦人、大村鄉88歲阿嬤、芬園鄉84婦女清晨7點29分在家被發現倒臥不起；接著又有一名83歲阿嬤、76歲跟81歲阿公及96歲與91歲阿嬤都在家中猝死，死亡現象；明顯集中在中高齡長者。

員林宏仁醫院副院長朱建統說，一般病人身體不舒服都會求救，只有一種狀況沒有辦法求救就是心肌梗塞，心肌梗塞大部分出現在這種寒冷冬天，因為我們身體接觸到冷空氣，血管會收縮，血管收縮會導致心臟血管的血流流不過去，狀況跟心肌梗塞情形一模一樣，很容易導致心臟的猝死。

朱建統呼籲有三高(血壓高、血醣高、膽固醇高)病人以及老年人與抽菸族群，這些人本身就是容易動脈硬化，可能本來血管通暢度只有50%，如果再稍微抽筋一下，可能就變成剩5%或0%的血管暢通度，所以這幾類族群家人和自己都要特別留意。

彰化縣消防局提醒民眾，家中如有耆老，家屬須於平日多留意保暖及居家安全，如有發現身體、意識狀況改變應立即送醫，切勿忽視，以免延誤搶救生命契機。

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