他撒4200萬養小三…不付父親喪葬費又拒養母親　情婦照曝光網看傻

▲包租公愛上年長酒家女，花大錢買房讓小三當包租婆，卻稱沒錢繳父親的喪葬費跟母親的看護費，讓家人心寒。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳雕文／綜合報導

霸王寒流導致全台冷颼颼，而這家人的關係更是低到冰點！一名已婚包租公愛上年長的酒家女，花4200萬買房買車給小三，每個月的水電費也是他在繳。後來包租公的父親過世，他竟稱付不出喪葬費！至於其年邁母親的看護費用，也是一再拖延繳付，令其家屬心寒。

▲小三本尊。（圖／翻攝自爆料公社）

據了解，包租公的家人曾在5年前軟硬兼施，逼包租公離開該名大陸籍小三，到了5年後的今天，包租公的父親過世，他竟然說付不出喪葬費，其家人開始抽絲撥繭包租公的金流，才發現包租公根本沒有離開小三，兩人還生活在一起！

包租公先在三重花大錢買房讓小三收租，又買了要價180萬的轎車給她開，還買了3600萬投資型保險，由此可知，小三的重要性已經凌駕在家人之上，就連包租公的父親喪葬費都不付，也不想繳付老母親的看護費。

▲▼包租公撒大錢滿足小三的物質需求。（圖／翻攝自爆料公社）

包租公的種種行為讓家人覺得，祖產早晚會被法拍或被小三騙走，因此決定進行協商，但包租公不願意改變現狀…其子女不禁感嘆，「該如何處置『走鐘』的家人？」

包租公的子女公布小三的照片，網友看了留言，「帶你爸出去開開眼界，或許能回心轉意…」、「小三原來門檻是這樣！」、「傻爆眼」、「只能說你爸胃口真好，長這樣的也吃得下去，還給花這麼多錢，這一定是真愛，祝福他們吧」、「只能說你爸真不挑」。