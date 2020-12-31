寒流來就是要泡湯！花蓮溫泉專車二日遊再加碼　限量72名額

▲太平洋溫泉季-花蓮溫泉專車活動推出後反應熱烈，尤其二日遊開放報名後隨即搶購一空。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「太平洋溫泉季-花蓮溫泉專車」活動加碼延續！花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會合作於今年11月21日至12月20日舉辦花蓮溫泉專車，活動包含一日遊及二日遊套餐式遊程，推出後民眾反應熱烈，尤其今年新增的二日遊開放報名後隨即搶購一空，不少遊客相當期盼能再加開，因此在新年1月再加碼四個梯次的二日遊行程，歡迎民眾把握機會報名參加，此時霸王級寒流來襲，到花蓮泡湯享受身心靈的釋放。





花蓮溫泉專車由縣府補助花蓮縣觀光協會，並由導遊領隊協會協助辦理，此次從1月10日連續四週增開二日遊行程，周日出發，共有瑞穗線及安通線兩種路線供選擇，帶領遊客前往花蓮瑞穗溫泉及玉里安通溫泉兩大溫泉區住宿，瑞穗線每人2500元、玉里安通線3000元，費用包含兩日花東縱谷及東海岸的旅遊行程、專業隨車導覽、保險、伴手禮、餐食、溫泉區住宿及泡湯等，提供遊客食宿遊購行最完整的旅遊體驗。1月10日及31日發車前往玉里安通，1月17日及24日前往瑞穗，共72個名額即日起開放報名。

▲2021年1月10日起再加碼四個梯次的二日遊行程。



花蓮兩大溫泉區各有特色，「瑞穗溫泉」泉質為碳酸鹽泉，富含鐵、鋇等多種礦物質，當泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成一層略帶鐵鏽味的黃濁色結晶物，稱為「湯花」或「溫泉花」，因此有著黃金之湯的美名，也被稱為「生男之泉」、「英雄湯」。



「安通溫泉」位於花蓮縣玉里鎮安通溪畔，早年即以「安通濯暖」名列花蓮八景之一。泉水近乎透明為弱鹼性的「硫酸鹽泉」，含有15種以上礦物質，浸泡後皮膚角質層滑潤，因此又稱「美人湯」。溫泉專車免除遊客規劃行程及交通住宿安排，讓遊客悠閒享受花蓮美景及溫泉。

詳細資訊請見花蓮觀光資訊網(www.tour-hualien.hl.gov.tw/)或洽花蓮溫泉專車專線(03）8466898。