首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年街邊冷清...民眾盼回歸日常生活

▲首爾市普信閣首度取消2021跨年敲鐘，冷清景象實在不勝唏噓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今年受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，首爾、釜山、大邱、江原道等城市與地區紛紛取消跨年活動，尤其首爾市普信閣自韓戰後的1953年起，每年舉行的「除夜之鐘」跨年敲鐘活動，也首度遭取消，改為市府透過電視台、網路播送預錄影片，冷冽的寒風襲來，普信閣前只聚集幾對年輕情侶，與往年熱鬧景況相比，實在不勝唏噓。

根據《韓聯社》報導，由於防疫考量，首爾市府最終決定取消普信閣敲鐘儀式，改為透過官方Youtube頻道、TBS交通廣播電台、無線電視台播送集結歷年來的敲鐘影片。

▼今年普信閣敲鐘儀式改為線上播放剪輯回顧影像。（首爾市府）



南韓近現代史上多災多難，影片從韓戰時開始回顧，以黑白模式呈現，還包括1997年IMF金融危機時全民相挺的「獻金運動」、1988年首爾（漢城）奧運、2002年世界盃足球賽、知名花式滑冰運動員金妍兒、防彈少年團等。

在敲鐘影像中，可以回顧歷年來周邊道路擠滿人潮的普信閣跨年敲鐘盛況，當時並未受到新冠疫情影響，再次凸顯出今年冷清慘淡的現況，2020跨年敲鐘影像回顧時，還能看到廣受歡迎的「全民企鵝」Pengsoo（펭수），直到進入2020年以後，南韓慘遭疫情侵襲得慘不忍睹，相關影像呈現約10秒鐘。

▲歷年來普信閣盛況(下)與今年冷清景象產生嚴重對比。（圖／達志影像／美聯社）

最後來到2021年，影片播送出敲鐘畫面，以33下的撞擊敲響了普信閣除夜之鐘，接連登出餐廳業者、傳統市場攤商、教師、學生、求職青年、藝術表演者等一般市民的採訪畫面。許多人皆表示，「好想脫下口罩」、「好想搭乘飛機出國旅行」、「希望生意能變好」、「好想念我的朋友」。

李政宰、黃光熙、朴真熙、金永哲等藝人與音樂劇演員也登上敲鐘影片，向市民朋友傳遞充滿希望的賀年訊息。

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