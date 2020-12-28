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港名嘴「車上脫口罩」狂講18分鐘！　高鐵怒了提告要求償

▲▼港名嘴搭高鐵直播，未戴口罩談時事引熱議 。（圖／翻攝東森新聞）

▲港名嘴搭高鐵直播，未戴口罩談時事，高鐵要提告求償 。（圖／翻攝東森新聞）

記者賴文萱／台北報導

香港名嘴蕭若元時常在Youtube頻道評論國際時事，日前被民眾發現他12月25日發布的影片中，人在高鐵上脫下口罩，對著鏡頭評論國際時事，並滔滔不絕得在鏡頭面前講話18分鐘，違反台灣防疫規定遭到檢舉。台灣高鐵今（28）日指出，此舉已違反高鐵規定，要求其影片下架並將提告求償相關費用。

▲▼港名嘴搭高鐵直播，未戴口罩談時事引熱議 。（圖／翻攝東森新聞）

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▲▼港名嘴搭高鐵直播，未戴口罩談時事，高鐵要提告求償 。（圖／翻攝東森新聞）

▲▼港名嘴搭高鐵直播，未戴口罩談時事引熱議 。（圖／翻攝東森新聞）

蕭若元日前在未向高鐵事先申請，並取得同意之情況下，逕自於高鐵列車車廂內錄製影片，且未佩戴口罩，違反政府防疫規定，後續則將影片上傳至YouTube「謎米memehongkong」影音頻道，作為商業使用。高鐵今對此表達嚴正譴責，此等舉動已違反高鐵設施內（含車站、列車、基地等）拍攝之相關規定，並有影響旅客健康安全之虞，要求其影片下架並將求償相關費用；同時，高鐵已主動向警察單位及主管機關檢舉其違反防疫規定，以捍衛本公司及旅客權益。

高鐵強調，依照疫情指揮中心發布之「秋冬防疫專案」，旅客自進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦需全程佩戴口罩，旅途中如有飲食需求，請遵守相關規定，並於飲食完畢仍須立即佩戴，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰；敬請旅客遵守防疫規定，保護自身與大眾健康安全。

▲▼台灣高鐵,台中站,烏日站,臺中捷運綠線,臺鐵新烏日車站,三鐵共構,高鐵一路與站區二路口,島式月台。（圖／記者姜國輝攝）

▲根據「秋冬防疫專案」，旅客自進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

高鐵列車組員及車上保全人員於巡視車廂時，亦會注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。敬請旅客切實遵守防疫措施，共同守護台灣得之不易的防疫成果。

高鐵重申，針對高鐵設施內（含車站、列車、基地等）之拍攝行為，訂有相關作業規範，呼籲各界切實遵守，事先備妥相關資料提出申請，經本公司核准後始得進行拍攝。若未經許可於高鐵設施內進行拍攝，一經發現，除將立即停止其拍攝行為，並將視情節輕重，循法律途徑維護本公司應有權益。

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