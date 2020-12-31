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看到寒士需求　慈濟醫護與志工寒夜裡點亮溫暖關懷心燈

▲▼慈濟志工12月30日在全台各地展開寒士關懷。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會提供 林佳予

超級低溫寒流來襲，為關懷各地居無定所、流落街頭、車站角落街友甚至在台外籍漁工的健康，慈濟基金會於12月30日分北、中、南、東及外島澎湖地區啟動寒冬送暖關懷，由各地志工、人醫會及慈濟醫院醫護送暖關懷。

在東部地區，花蓮慈院院長帶隊關懷

花蓮慈濟醫院於12月30日中午起即進行各項關懷物資打包，在傍晚時分，看完診的花蓮慈濟醫院院長林欣榮、護理部主任鍾惠君沒有休息，立即在花蓮慈院社會服務室副主任顏惠美師姊的帶領下，前往關懷在花蓮街落暗角街友的身體狀況及防寒保護。除了禦寒物資之外，花蓮慈院團隊也帶來麵包以及口罩等物資。

▲▼慈濟志工12月30日在全台各地展開寒士關懷。（圖／慈濟基金會提供）

▲花蓮慈院林欣榮院長12月30日在寒流中位街友送暖。

在北部地區—陳時中、黃珊珊感恩志工寒夜關懷

慈濟北區志工於12月30日啟動寒冬送暖行動，除了針對慈濟基金會平時關懷的照顧戶、居關戶及獨居長輩，主動關心保暖衣物、棉被、毛毯、圍巾等禦寒需求並即時提供，入冬以來，截至12月30日，北部地區已陸續送出超過321件棉被，關懷行動仍持續中。

並於12月30日晚間8點開始，分別在臺北市中正區的臺北火車站、新北市、基隆市啟動街友關懷。其中在臺北車站關懷街友的深夜，除慈濟志工外，還有下班特別趕來參加的年輕上班族也投入關懷行列。此外，於11月剛加入慈濟人醫會的衛福部長陳時中，以及臺北市副市長黃珊珊，出現在臺北車站街友關懷現場向志工致意。

在新北也有包括板橋、汐止等地關懷，在板橋區的關懷，除防寒衣、帽、襪、圍巾、暖暖包等關懷外，志工洪琇玲提及，往年會準備熱薑茶給街友祛寒，暖暖心懷。今年因為疫情關係，不提供熱食改以八寶粥做代替，還有香積麵、餅乾和板橋園區烘焙坊製作的麵包，希望在寒冷的夜晚能給他們暖暖胃。

▲▼慈濟志工12月30日在全台各地展開寒士關懷。（圖／慈濟基金會提供）

▲陳時中部長、黃珊珊副市長、慈濟志工到台北車站關懷街友。

在中部地區—寒冬街角看見人醫溫暖悲心

臺中慈濟人醫會、志工團隊準備熱食、保暖外套、毛帽、防疫口罩、手套、襪子、圍巾；臺中人醫會備妥暖暖包、凡士林、保麗膚、牙膏牙刷組。及食品公司提供鳳梨酥及太陽餅於12月30日晚上啟動寒冬送暖關懷。

中區人醫會紀邦杰醫師用心的關懷每一位街友健康，甚至在街頭用微弱的手機燈光，替街友把脈看診，更在關懷時看見一位酒醉不省人事的街友，立即通報救護車送往醫院保溫與醫治。

▲▼慈濟志工12月30日在全台各地展開寒士關懷。（圖／慈濟基金會提供）

▲中區人醫會醫護人員與志工關懷街友，發現身體有狀況者，趕緊通報送醫。

在南部地區—寒冬的地下道、看見人間最美的關懷身影

志工們準備了毛線衣、圍巾、棉被等禦寒的衣物，還有暖暖包及餅乾糖果，為露宿街頭的街友們，獻上最誠意的關懷及暖心的祝福。

23位慈濟志工帶著三大箱滿滿的物資，在霸王寒流中展現溫柔的關懷，以行動疼惜街友，在施與受之間，呼應著彼此的祝福。

在外島地區—澎湖101位外籍漁工感受志工滿滿的寒冬關懷

12月30日下午一點，30位澎湖慈濟志工，頂著11級寒冬刺骨海風，從澎湖靜思堂運送18箱冬衣、暖暖包及平安吊飾，前往西嶼鄉內垵村發送給外籍漁工。101位外籍漁工收到暖暖的冬衣、暖暖包及平安吊飾，開心的感恩來自台灣澎湖志工的關懷。

▲▼慈濟志工12月30日在全台各地展開寒士關懷。（圖／慈濟基金會提供）

▲澎湖慈濟志工關懷外籍漁工，外籍漁工收到保暖用品，表示感恩。

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