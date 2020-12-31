金門水頭港大型旅客服務中心工程簽約　預計農曆年後動工

▲水頭港大型旅客服務中心新建工程完成訂約，即將正式動工。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

金門水頭港大型旅客服務中心新建工程今年3月終止與啟赫營造公司的契約後，後續經由設計監造建築師事務所修正招標文件後，旅客服務中心維持原4層樓鋼構建築的規模，總樓地板面積為35,946.54平方公尺，尖峰時段每小時雙向可容納2800人次，年旅客量可容納350萬人次。本次招標共有2家廠商投標，評選結果由永青營造工程有限公司獲選為最有利標廠商，於今日完成訂約。

永青營造工程股份有限公司為求順利推動本案，已取得台中商業銀行股份有限公司連帶保證書，擬於訂約後6個月內向金門縣港務處申請30%工程費之預付款，專款用於前期施工作業使用；同時為解決本案最具施工難度之「基樁工程」，永青營造和具金門大橋基樁施工經驗之分包廠商合作，並與深耕金門多年且瞭解金門運輸與材料設備供應之機電和空調廠商共同承攬本工程，以確保工進順利及施工品質。

▲水頭港大型旅客服務中心新建工程完成訂約，即將正式動工。（圖／記者林名揚翻攝）

預計於110年2月中旬前完成開工前準備，及各項計畫書提送核定，農曆年後正式辦理工程開工，分別設定兩段里程碑，第一段為開工後310天完成結構體一樓板，第二段為開工後660天完成全案結構體工程，預計於113年1月工程正式竣工，全案施工工期為1050日曆天內竣工，總工程預算為28億840萬元整。

期望本次開工後可順利接續原案施工進度，突破基樁工程施工困境，並在配合中央疫情控制政策努力下，於完工後積極與對岸廈門五通三期新碼頭展開復航作業與對接工作，創造金門縣觀光旅遊新景象與嶄新榮景。

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