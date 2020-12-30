　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門驚爆防疫破口！父重病…他搭船偷渡返台「上岸3hrs才落網」

記者吳奕靖、林名揚、徐愷昕／金門報導

金門海巡29日下午發現一艘本國籍漁船在海上接應一名男子非法入境，隨即前往抓人，花了3小時將這名男子逮捕歸案。而據了解，這名50歲劉姓偷渡客為台灣人，是因爸爸重病才從大陸偷渡回台，由於台灣與大陸僅一水之隔，邊境管理若有疏忽恐成防疫破口，實在令人擔心。對此，海巡表示將會嚴加管制，絕對不會輕忽。

▲▼ 偷渡客返台。（圖／記者林名揚翻攝）

▲50歲劉姓男子因爸爸生重病，從大陸乘坐漁船偷渡來台，上岸後3小時才被逮捕。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 偷渡客返台。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 劉男遭逮捕後，立即被遭衛生局及疾病管制署帶回進行檢疫。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 偷渡客返台。（圖／記者林名揚翻攝）

金門岸巡隊第一機動巡邏站昨（29）日下午3時15分實施海面巡查時，發現一艘本國籍漁船航出禁限制水域線、往馬山海域東北方2.8浬處平台方向前進，行跡可疑，立刻用紅外線熱顯像追蹤，發現疑似有接駁人員上船情事，隨即調派人力前往圍堵調查。

查緝人員下午4時20分抵達後，馬上針對該船安檢，不過卻沒發現偷渡客，後經訊問，犯嫌供出男子上岸藏匿地點，海巡遂立即前往緝捕到案，並通知金門縣衛生局及疾病管制署等單位依中央疫情指揮中心規定程序處置，依違反入出國及移民法、國安法，將該名男子移送金門地檢署偵辦。

據了解，偷渡的劉姓男子為50歲台灣人，因爸爸重病偷渡回來，不過不依循正規方式入境，是否有病在身仍令人質疑，又海巡下午3時15分發現問題，直到6時許才找到人，這中間3小時趴趴走，也恐成防疫破口。對此，海巡表示將秉持維護國境安全、保障國人健康之決心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼ 偷渡客返台。（圖／記者林名揚翻攝）

▲ 台灣與大陸僅一海之隔，「偷渡」行為恐成防疫破口，令人擔心。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
網紅帶SWAG女優西門町舉牌「徵炮友」　5人被帶回警局
英變種病毒入侵台灣鎖國1個月！名醫曝成效
西門舉牌進化！2正妹寒風中「嬌羞徵炮友」條件曝：13cm以上
英國變種病毒來了！案792少年「登機後才發燒」　4天時間軸一
英國變種病毒侵台！華航、長榮取消航班　曝因應措施
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／疑強風釀禍！彰化畜牧場員工跌４米深汙水槽溺斃

F級網紅帶SWAG女優西門町舉牌「徵炮友」　5人被帶回警所

前手球國手陳敬鎧被控「裝瞎詐保」！　再審判免還國泰100萬

雲林縣警察局成立「無人機偵蒐隊」　5飛手「上帝視角」守護治安　

快訊／高雄三民區民宅火警！濃煙竄天　1男「無生命跡象」搶救中

大馬官員「開車門」害女大生撞傷　擁「免死金牌」沒出庭不起訴

遭性侵一半電話響…女「呼救聲」傳出獲救！噁男扯：她主動牽我手

獨／浪子回頭！鄧佳豪獨門研發花麻麵線……4小時賣400碗超驚人

屏東自小客疑超車不當衝路邊　「半邊卡水溝」好糗

阿妹台東跨年...網售票「1張3千」　縣府急澄清演唱會「全免費」

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

媽加大音量喊名萌妹「全聽不到」　小聲問：要不要吃糖？她秒轉頭

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

快訊／疑強風釀禍！彰化畜牧場員工跌４米深汙水槽溺斃

F級網紅帶SWAG女優西門町舉牌「徵炮友」　5人被帶回警所

前手球國手陳敬鎧被控「裝瞎詐保」！　再審判免還國泰100萬

雲林縣警察局成立「無人機偵蒐隊」　5飛手「上帝視角」守護治安　

快訊／高雄三民區民宅火警！濃煙竄天　1男「無生命跡象」搶救中

大馬官員「開車門」害女大生撞傷　擁「免死金牌」沒出庭不起訴

遭性侵一半電話響…女「呼救聲」傳出獲救！噁男扯：她主動牽我手

獨／浪子回頭！鄧佳豪獨門研發花麻麵線……4小時賣400碗超驚人

屏東自小客疑超車不當衝路邊　「半邊卡水溝」好糗

阿妹台東跨年...網售票「1張3千」　縣府急澄清演唱會「全免費」

把握美股「元月效應」！　永豐金證券建議「定期存股」

快訊／疑強風釀禍！彰化畜牧場員工跌４米深汙水槽溺斃

「註冊率」不再是唯一　教育部：大專院校強調「財務、辦學成效」

快訊／滿18歲就能當寵物飼主　《動保法》修正三讀2023年上路

2021跨年煙火一次看！101首創「360度輪狀煙火」、劍湖山連放3天

西門町舉牌「徵13↑砲友」被警方帶走！　2辣妹身分曝光

F級網紅帶SWAG女優西門町舉牌「徵炮友」　5人被帶回警所

揪30隻雪納瑞開趴拆家！汪被抓包得意笑...小主人崩潰：收集很久

江宏傑揭「內褲迷信」攸關比賽輸贏！　帶嫩妹出門...福原愛險翻臉

立榮航空國內「機+酒2千有找」　提早卡位澎湖花火節、馬祖藍眼淚

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

即／台中跨年晚會舞台遭強風吹垮

分開發票被拒　奧客拿麻油雞猛砸

獨／「跨年夜血染全台」　帳號擁有者到案了

狠友為詐保4千萬　灌醉單純男逼去雪地讓他凍死

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

開出巷口撞斃騎士　24歲女自責大哭

神秘女抱嬰上門　人妻驚覺老公1發就中痛哭

寒流來襲　彰化男猝死

草屯女打蚊子　租屋處發現針孔攝影機

獨／吳夢夢開吉57網友　董座罵「愛錢爛X」惹怒她

「跨年夜血染全台」 　警追查PTT恐嚇文

更多熱門

相關新聞

蘭嶼柯氏喙鯨擱淺亡！長540cm寬162公分

蘭嶼柯氏喙鯨擱淺亡！長540cm寬162公分

第一三岸巡隊開元安檢所巡邏組29日下午於台東蘭嶼鄉五孔洞坦克岩岸際前方50公尺處發現一隻擱淺鯨豚，立即前往搶救，抵達發現鯨豚已死亡，已對鯨豚採樣交鯨豚研究單位使用。遺體則另尋地點掩埋。

美高中生投書發聲　讚台「有愛心」

美高中生投書發聲　讚台「有愛心」

獨／吳夢夢開吉57網友　董座罵「愛錢爛X」惹怒她

獨／吳夢夢開吉57網友　董座罵「愛錢爛X」惹怒她

拍賣界女神游文玫創帝圖最高紀錄

拍賣界女神游文玫創帝圖最高紀錄

台灣熱門國產SUV點將錄

台灣熱門國產SUV點將錄

關鍵字：

金門偷渡客台灣逮捕海巡防疫破口

讀者迴響

熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面