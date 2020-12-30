金門驚爆防疫破口！父重病…他搭船偷渡返台「上岸3hrs才落網」

記者吳奕靖、林名揚、徐愷昕／金門報導

金門海巡29日下午發現一艘本國籍漁船在海上接應一名男子非法入境，隨即前往抓人，花了3小時將這名男子逮捕歸案。而據了解，這名50歲劉姓偷渡客為台灣人，是因爸爸重病才從大陸偷渡回台，由於台灣與大陸僅一水之隔，邊境管理若有疏忽恐成防疫破口，實在令人擔心。對此，海巡表示將會嚴加管制，絕對不會輕忽。

▲50歲劉姓男子因爸爸生重病，從大陸乘坐漁船偷渡來台，上岸後3小時才被逮捕。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 劉男遭逮捕後，立即被遭衛生局及疾病管制署帶回進行檢疫。（圖／記者林名揚翻攝）

金門岸巡隊第一機動巡邏站昨（29）日下午3時15分實施海面巡查時，發現一艘本國籍漁船航出禁限制水域線、往馬山海域東北方2.8浬處平台方向前進，行跡可疑，立刻用紅外線熱顯像追蹤，發現疑似有接駁人員上船情事，隨即調派人力前往圍堵調查。

查緝人員下午4時20分抵達後，馬上針對該船安檢，不過卻沒發現偷渡客，後經訊問，犯嫌供出男子上岸藏匿地點，海巡遂立即前往緝捕到案，並通知金門縣衛生局及疾病管制署等單位依中央疫情指揮中心規定程序處置，依違反入出國及移民法、國安法，將該名男子移送金門地檢署偵辦。

據了解，偷渡的劉姓男子為50歲台灣人，因爸爸重病偷渡回來，不過不依循正規方式入境，是否有病在身仍令人質疑，又海巡下午3時15分發現問題，直到6時許才找到人，這中間3小時趴趴走，也恐成防疫破口。對此，海巡表示將秉持維護國境安全、保障國人健康之決心，強化各項查緝作為，絕不容許不肖人士，伺機從事不法行動。

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▲ 台灣與大陸僅一海之隔，「偷渡」行為恐成防疫破口，令人擔心。（圖／記者林名揚翻攝）