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台灣好媳婦快速上菜大絕招　一盤「水餃」征服難搞婆婆

東森購物胡媽媽水餃（圖／翻攝自「台灣好媳婦限時挑戰賽」影片）

▲面對難搞的婆婆，「台灣好媳婦」佩甄使出快速上菜大絕招迎戰限時挑戰賽。（圖／翻攝自「台灣好媳婦限時挑戰賽」影片，以下同）

消費中心／台北報導

婆媳關係一向是最難解的問題，尤其進了廚房，如何爆香、鹽巴放多少、佐料怎麼調，如果各有各的撇步，一個不小心，可是會掀起女人之間的戰爭，即使婆婆全權放手不管廚事，也不代表就能過得了煮飯做菜這一關。面對餓了馬上就要吃、重視營養均衡更要美味的兩位婆婆，「台灣好媳婦」佩甄大膽接下快速上菜的限時挑戰賽，原本以為會被百般挑剔，沒想到只用一盤「水餃」就輕鬆征服她們味蕾，也讓人見識到好媳婦的厲害手段。

要顧家庭、忙工作的職業婦女，有時一忙起來，通常是打開App叫外送，或是隨便煮個泡麵填飽肚子，簡單解決一餐，堪稱是現代人能夠快速上菜的兩大招數，但在出了名難搞的婆婆身上，這樣的密技可不適用。對於婆婆暗中考驗廚藝，而且手腳又要快的情況下，不妨把佩甄這位好媳婦的招式學起來，她快速上菜的大絕招就是端出方便快速、熱騰騰的美味「胡媽媽水餃」來伺候，看似單調的水餃，卻讓婆婆試吃後滿意的頻頻點頭，越吃越津津有味，不只是皮Q餡爆，口味不一般的餡料更是關鍵。

東森購物胡媽媽水餃（圖／翻攝自「台灣好媳婦限時挑戰賽」影片）

▲佩甄傳授的廚藝密技，就是拿出「胡媽媽灶腳」水餃。

為了討好婆婆的心，佩甄特地挑選「胡媽媽灶腳」水餃，嚴選溫體豬肉、季節時蔬高麗菜入餡，純手工製作，每一顆紮實飽滿，一口咬下湯汁滿溢，更特別的是，肉餡添加了干貝丁，以及把招牌Q彈的完整干貝霸氣入餡，整顆吃得到，CP值破錶的黃金貝水餃，真材實料令人大大滿足。另外，到澎湖必吃的飛魚卵香腸，或是被拿來炒菜、炒飯的飛魚卵醬料，「胡媽媽灶腳」則是別出心裁，特別把會「嗶嗶波波」爆汁、口感十足的飛魚卵拿來入料，吃水餃也能感受到新鮮海味在舌尖上跳躍，是喜愛海鮮的老饕不能錯過的獨特口味，完勝一般市面水餃。

東森購物胡媽媽水餃（圖／翻攝自「台灣好媳婦限時挑戰賽」影片）

▲黃金貝水餃CP值超高，可以吃到整顆干貝。

東森購物胡媽媽水餃（圖／翻攝自「台灣好媳婦限時挑戰賽」影片）

▲獨特飛魚卵水餃，吃進嘴裡可以享受到滿口海味。

東森購物胡媽媽水餃（圖／翻攝自「台灣好媳婦限時挑戰賽」影片）

▲原本以為只是一般水餃，兩位婆婆在試吃後，卻是滿意的頻點頭。

東森購物胡媽媽水餃（圖／翻攝自「台灣好媳婦限時挑戰賽」影片）

▲除了水煮，不同料理方式可以變化出多樣吃法。

黃金貝水餃、飛魚卵水餃無論蒸煮都一樣美味，「胡媽媽灶腳」也推薦食用煮水餃心法，除了水煮9分鐘即可快速起鍋，也可利用電鍋、平底鍋或氣炸鍋做成蒸餃、黃金脆皮煎餃，變化出更多不同吃法。當個好媳婦不容易，想討好婆婆，不如從「食」下手，先捉住她的胃，再捉住她的心，現在上東森購物搜尋「胡媽媽灶腳」，還有鮮蝦水餃等多種口味可以選擇，用美味來拉近距離。

胡媽媽水餃這裡買► https://etu.tw/MGuoT0

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