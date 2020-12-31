快訊 / 侯友宜下令新北29區「熱點人數管控」　備戰疫情高峰期

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜31日下午臨時召開防疫應變會議，表示英國變種病毒海嘯型攻擊全球，元旦三天連假，各區、各單位全面戒備，配合觀旅局做到風景區人潮管控，明早八點就會啟動人潮儀表板，一旦顯示超過規定人數，就限制民眾不要前往，不要讓新北市任何地方出現防疫破口。

▲新北市府防疫應變會議。（圖／記者宋良義攝）

侯友宜於會議中責令29區區長，「我的指示一定要照辦」，英國確診病例快速上升，比例相當高，甚至過去這幾天佔了一整年的20%，傳播的速度非常快，上波全球疫情還沒過，就來了第二波海嘯型的攻擊，美國、巴西、俄羅斯、日韓等國也一樣，隨時做出應變措施，台灣不可能沒有撇除。

侯友宜說，他不斷向中央呼籲「入境普篩、管控境內」，由於已經有一例確診英國變種病毒，支持中央快速阻絕境外，禁止非本國籍人入境，只要上下一心，台灣一定能守住。

侯友宜表示，至於隱性確診者無法掌握，必須嚴肅面對，從12月開始是關鍵時刻，新北市防疫一定要比別人更快、更好，守住安全地線，他必須總動員各局處，將大家拉回年初高峰期的防疫警戒高度，全力備戰守住這2個月。

侯友宜表示，只要疫情還沒過，就不能掉以輕心。英國變種病毒侵台，全球疫情快速高升，讓大家繃緊神經，因此昨天採取緊急措施，關閉耶誕城，但是面對接下來的三天連假，要讓民眾度過安穩的假期，因此召開緊急會議。

衛生局表示，目前全球確診高達8261萬人，死亡人數約180萬，英國確診病例則是快速升高，國內大多為境外移入個案。衛福部昨天限制非本國人入境，除了防堵邊境，為了防避免隱性個案，旅客隔離期結束前，新北衛生局仍會寄簡訊通知，建議進行7天自主管理。

▲新北耶誕城演唱會達45萬人潮，引韓媒稱羨。（圖／翻攝自臉書社團我是板橋人）