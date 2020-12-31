快訊／國民黨反制行政院宣告自治條例無效　14執政縣市同步聲請釋憲

▲國民黨主席江啟臣日前率黨團進行反萊豬靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

行政院31日宣布全國統一標準，地方自治條例無效，批評地方各自為政。對此，國民黨表示，黨中央將協調執政縣市政府，準備聲請大法官解釋。

國民黨提出強烈譴責，他們質疑，蔡英文政府鐵了心要餵台灣民眾吃萊豬，蠻橫宣布開放之外，竟連縣市政府的加強管制作為都不准！「吃人夠夠」，民意必將強烈反彈！

國民黨中央將協調執政縣市政府，準備聲請大法官解釋，並提醒蔡政府，依據地方制度法規定，在大法官做成解釋之前，中央不得停止、變更、撤銷、廢止地方政府的決定與執行，希望民進黨不要一錯再錯，在釋憲完成前不應濫權廢止縣市相關自治條例規定，阻擋地方政府守住國人健康的最後防線。

國民黨指出，蔡英文總統蠻橫宣布進口萊豬，民進黨府院黨隨即全體動員一昧護航，但卻始終說不清到底換來什麼國家利益？地方政府以自治法規要求「瘦肉精零檢出」，政院先發公文要求各縣市政府修正，如今還在開放前一天指地方的自治條例與中央法規牴觸，不准各縣市政府守護人民健康，無理鴨霸之極，人民的忍耐已到極限。

國民黨質疑，「中央放水、地方把關」有什麼不對？依據大法官會議釋字第738號解釋意旨，地方政府本可因地制宜，擬定比中央政府更嚴的措施，為人民把關，各縣市基於公益，制訂相關自治條例明訂萊劑零檢出，無論情理法都有堅實的基礎，政院對地方政府出言恫嚇，反而凸顯民進黨執意逼人民吞萊豬，相信民意一定會強力反撲。

含萊克多巴胺美豬即將在1月1日正式開放進口，面對國內各縣市與中央規定不同調，政院宣布肉品的萊克多巴胺含量「全國統一標準」，地方自治條例與中央法規牴觸，故原訂者函告無效，新訂者不予核定。

行政院下午召開臨時記者會說明，政務委員羅秉成表示，在自治條例這事情上，食安標準要全國一致，要統一規範，昨天為止彙整17縣市，一張圖秒懂，就是「亂」，各縣市政府報的條例，分類不管是品項、行為態樣，各自為政、亂成一團，中央地方應該要統一。

羅秉成說，有三個亂象，第一是規範標的不同，有些只禁豬，有些全部禁止，作法都不同；第二，行為態樣不同，有些禁止販賣，有些禁止使用，有些還禁止運輸；第三，法律效果不同，有些有禁有罰則，有些不禁止卻又有罰則。

羅秉成說，相關地方自治條例，凡是訂有不得檢出的規定，違反憲法並牴觸中央法規，因為不合法、不合理也不可行。基準在於，法律統一性，下位法不得牴觸上位法，地方法不得牴觸中央法。

根據政院資料，目前地方自治條例有關瘦肉精部分目前有三種處理辦法，第一是既有的自治條例函告無效，縣市包含台中市、台南市、基隆市、新竹縣、彰化縣、宜蘭縣；有原定及新訂的自治條例則是函告無效不予核定，縣市則有台北市、桃園市、雲林縣、嘉義市、台東縣；新訂自治條例不予核定，包含新北市、高雄市、苗栗縣、花蓮縣、澎湖縣。

後續新訂自治條例修正條文尚未函報行政院或衛福部核定，有台南市、宜蘭縣、南投縣、屏東縣、嘉義縣，以及自治條例為新訂尚需時間研處者則是金門縣，或再做後續處理。