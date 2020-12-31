觀光局爭取每房800元防疫旅館補助延至明年6月　目標增加1萬間

▲防疫旅館將逐步增加到一萬間。（示意圖／記者徐政璿攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠變種病毒傳至台灣，元旦起將鎖國一個月，交通部長林佳龍昨請觀光局將防疫旅館逐步增加1萬間，每周滾動一次調整數量。觀光局表示，已經陳報交通部向行政院爭取延長防疫旅館補助，預計將延長補助至明年6月底。

嚴防新冠肺炎疫情，林佳龍昨日下午召集交通部疫情應變主管會議，請觀光局依照指揮中心決策，盤點逐步增加10,000間防疫旅館，每周滾動一次調整數量，防疫旅館的供給雖透過地方政府，由交通部觀光局主動協調地方政府評估，優先確認防疫旅館服務能量，必要時不排除徵用。

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另外也請航政司督導機場公司召集防疫車隊業者開會，因應可能的入境旅客返國潮，先行確認服務量能，並督導檢視防疫措施務必落實。

▲指揮中心宣布元旦起鎖國。（圖／指揮中心提供）

觀光局表示，已經陳報交通部向行政院爭取延長防疫旅館補助，預計將延長補助至110年6月底，初步規劃維持現行方案，補助提供本國籍或持永久居留證之居家檢疫者及居家隔離者入住之防疫旅宿，每房每日補助旅館業者800元。旅宿業者倘自願公布其為防疫旅宿，民眾可直接訂房外，其餘未公開者，則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。

觀光局指出，目前防疫旅宿的房間數已逾Ｓ16,000間房，入住率約5成。配合中央流行疫情指揮中心於109年12月30日記者會宣布之居家檢疫新政策：110年1月15日起返國之國人檢疫場所以集中檢疫所及防疫旅宿為原則，觀光局已洽各縣市政府瞭解春節期間訂房情形及防疫旅宿量能，並協請各縣市政府積極增加相關房間數。

觀光局建議，如有返台計畫之國人，應及早向已公開之防疫旅宿業者或各縣市政府防疫旅宿窗口訂房，以利各縣市政府及時瞭解需求，預為因應及協助媒合防疫旅宿。