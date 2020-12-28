金曲獎視覺統籌操刀！2021台灣燈會主視覺出爐　官網正式上線

▲金曲獎視覺統籌操刀！2021台灣燈會主視覺出爐。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

2021台灣燈會「乘夢逐光．未來風」主視覺今（28）日亮相，找來連續4年金曲獎視覺統籌顏伯駿操刀，以活潑的孩童乘燈籠飛翔天際，展現從台灣燈會看見迎向未來的風景，象徵2021台灣燈會將帶來一場放眼未來的璀璨盛會。

觀光局指出，這次台灣燈會主視覺由連續4年金曲獎視覺統籌顏伯駿操刀設計，透過燈籠、孩童、飛翔為三大元素結合，以真實攝影的兒童和虛幻飛翔的燈籠設計結合，帶來寫實與奇幻的混合情境，呈現有別於以往的設計質感，展現燈會的多元意象。

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▲2021台灣燈會主視覺出爐，有日版及夜版。（圖／觀光局提供）

主視覺三大元素各具意義，燈籠即象徵元宵節慶與團圓，在燈會元宵期間享受年節團聚的美好時光，也是新年的希望與祝福；孩童則是真實攝影，拍下眺望遠方的喜悅神情，代表純真眼光展望未來，期許無限希望；最後所有的兒童乘著燈籠飛翔天際，呼應主題「乘夢逐光．未來風」，代表以赤子之心看見充滿想像力的燈會。

▲「2021台灣燈會」主燈「乘風逐光」。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

除主視覺外，台灣燈會官網也於12月28日正式上線，將陸續公佈燈會資訊，滿足民眾對燈會資訊的期待。2021台灣燈會將於2月26日至3月7日在新竹市盛大展開，現場各種工藝與科技結合的大型燈區，足以讓遊逛民眾大飽眼福，絕對是明年元宵節必去景點。

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